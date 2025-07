STRANCI IMAJU NOVOG IGRAČA: AMBASADE IZABRALE REKTORA ĐOKIĆA ZA ŠEFA OPOZICIJE! Jovanov: Sastanak s Britancima otkrio mnogo toga (VIDEO)

Narodni poslanik Milenko Jovanov oglasio se na Instagramu i u oštroj izjavi poručio da su strane ambasade jasno pokazale koga žele da vide na čelu opozicije u Srbiji. Prema njegovim rečima, nedavni sastanak rektora Đokića sa predstavnicima Velike Britanije nije bio slučajan, već deo pažljivo planirane političke strategije.

Vrlo važna i interesantna stvar – predstavnici Velike Britanije imali su sastanak sa rektorom Đokićem. To samo po sebi možda ne bi izazvalo reakcije da se to nije desilo baš ovih dana i da time nije poslata jasna poruka. Oni su, dakle, Đokića odabrali za predstavnika opozicije. Time su poručili koga žele za lidera opozicije i koga sutra vide na važnim pozicijama u Srbiji,“ rekao je Jovanov.

On tvrdi da danas u Srbiji postoje dve političke opcije – jedna koja je odgovorna narodu i druga koja odgovara strancima.

- Građani Srbije moraju da znaju da imamo dve političke strukture. Jednu čini vlast predvođena Aleksandrom Vučićem – izabrana od naroda i odgovorna narodu. Drugu čini blokadersko-zgubidanska koalicija predvođena rektorom Đokićem – izabrana od stranaca i odgovorna strancima - istakao je on.

Jovanov upozorava da bi dolazak „stranačke“ opozicije na vlast potpuno promenio politički kurs zemlje:

- Ako bi, nekim čudom, ova grupacija koju stvaraju i podržavaju stranci došla na vlast, narod u Srbiji se više ni za šta ne bi pitao. Đokić neće odgovarati narodu, nego će, kao kišna glista, trčati od ambasade do ambasade i pitati šta treba da radi. To je ključna razlika – Vučić odgovara građanima Srbije, a oni bi odgovarali onima koji su ih postavili - poručio je on.

Na kraju je dodao da ovakvi pokušaji stranog uticaja nisu nikakva novost:

- Pre samo petnaestak godina imali smo vlast koja je pred svaku sednicu Vlade dnevni red slala u tri ambasade. Ovo je vrlo ozbiljna stvar i građani moraju da je tako i shvate - zaključio je Jovanov.

- Dakle, to je bila Srbija pred 15-ak godina. Aleksandar Vučić je narodu u Srbiji vratio moć i snagu da odlučuje ko če biti na vlasti, ko će biti u opoziciji i koja će politika da se vodi. Tu moć sada stranci pokušavaju da otmu od naroda i da tu moć daju ambasadori. Da ambasadori kažu kad će u Srbiji da se radi i šta će da se radi, kad će da se gradi i kad neće da se gradi, kako čemo odluku da donosimo i kad nećemo da donosimo, kad ćemo da se borimo i za koga ćemo da se borimo, za čije interese da se borimo - poručio je Jovanov.

Autor: Dalibor Stankov