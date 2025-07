Vučević: Protest ispred mog doma pripremali političari, poslednji čin bezumlja

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je danas da je protest ispred njegovog porodičnog doma u Novom Sadu pripreman od političara i da predstavlja poslednji čin bezumlja.

"Verovatno bi najviše voleli da se iselim iz Novog Sada. Ovo je samo kulminacija. Napad na moju porodicu je pripreman od strane političara, Marinike Tepić predstavljajući se kao da je Eliot Nes, iako je potpuno diskreditovana. Toliko je puta slagala, da teško da iko može da joj veruje. Onda imate Bojana Pajtića, koji kaže da je narod besan da će morati da idu na kuće da se obračunaju", rekao je Vučević za TV Pančevo.

Prema njegovim rečima, poziv na napad na njegovu porodicu je usledio od advokata Srđana Kovačevića, koji je to u policiji priznao, a on je, kako kaže, sve vreme uz Dragana Đilasa.

"To je čista politika. Verujem da 90 posto ljudi to gleda sa gađenjem. Ako je neko uradio dobru kampanju za mene u mom komšiluku, to su oni. Šta je sledeće? Zabrinut sam da je jedan deo iz javnog života reagovao tiho na to. Ako to ne zaustavimo, ne osudimo, oni će legalizovati taj vid nasilja", poručio je lider SNS.

Vučević je rekao i da su blokade formalno nedozvoljene, ali se dešavaju.

Takođe, poručio je i da će se oni ispred čijih kuća se organizuju protesti sami braniti i da niko neće stajati kao "ovca za klanje".

Vučević je napomenuo da je protest ispred njegove zgrade samo poslednji čin bezumlja i da je od početka sve to bilo vođeno željom za nasiljem.

Zaključio je da je njegova porodica očvrsnula nakon protesta ispred porodičnog doma i događaja sa mlađim sinom.

Autor: Dalibor Stankov