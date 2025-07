Zahvaljujući ozbiljnom naporu smo uspeli da sačuvamo mir i stabilnost, rekao je u emisiji "Hit tvit" na TV Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je na početku emisije rekao da je Srbija bolje nego on, i da bih voleo da ljudi idu na letovanje u Srbiju, ali ko voli more...

O blokaderima

- Imamo problema, od ponašanje Aljbina Kurtija, hapšenja i progona naših ljudi, poslednje hapšenje Igora Popovića pokazuje da je Kurti izgubio razum i da pokušava da izazove sukove na zapadnom Balkanu. Obavestili smo sve naše partnere. To može da ima nesagledive posledice. Teror u nekom trenutku mora da stane - rekao je na početku Vučić.

Dodaje da će uvek da se trude da sačuvaju mir i stabilnost.

- Takođe, tu je i sukob u Ukrajini, korona. Nije uvek jednostavno i lako, ali smo velikom odgovornošću, trudom i radom, uspevali da sačuvamo zemlju i da Srbija bude u mirnooj luci - rekao je Vučić.

Kako kaže, ima mnogo briga, ali kako dodaje, video je da deo ljudi ima neku vrstu strepnje da će doći do građanskog rata i sukoba u Srbiji. Izborićemo se za stabilnost - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se ljudi pitaju zašto ne sklanjamo blokadere sa ulica, dodaje da je zato što brine i o njima i ne želi da ih uhapsi pre nego što naprave neko veće nasilje.

- Uspeli smo da sačuvamo Srbiju u miru, tu nije stvar emocija i lošeg života u Srbiji. To je stvar nečeg drugog. Ogroman novac je ubačen u našu zemlju da bi se isprovocirao građanski sukob - rekao je Vučić.

O izborima u Srbiji

Dodaje da je ubačen ogroman novac spolja, i to zbog dva cilja. Kako kaže, prvi da Srbija ne sme da štrči i da se pravi balans u regionu.

- Drugo je da u Srbiji mora da se uspostavi poslušničko rukovodstvo i za to su ubacivane milijarde evra. Koliko je samo u Šolakove medije ubačeno novca u različite načine - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je bilo i težih trenutaka, ističe da ne želi da pravi od sebe žrtvu, da je navikao na to da ga najgori u Srbiji vređaju i izgovaraju najgore reči o njemu i njegovoj porodici.

Predsednik je rekao da mu za godinu i po dana ističe mandat za predsednika republike, dodaje da su izbori strašno važni, mnogo važniji nego što ljudi u Srbiji misle.

- Čitajući ponovo Taleba, setio sam se i toga. Filadelfija je krajem 18. veka bila najveći, najvažniji i glavni grad Amerike. Bila je najveća i najveća, a gde je danas? Mnogo daleko od toga... Boltimor? Sa početka 19. veka, kada je železnica kretala odatle prema Ohaju, strašno je bio razvijen, a gde je sada? Nigde. Rim? Deset puta sada ima za samo dva veka, nestaje mu moć. Sve se gubi kada se pogrešni koraci naprave prilikom izbora - rekao je Vučić.

Kako kaže, uvek je uzimao primer UAE, koja je formirana pre 50 godina. Dodaje da je tada bila veoma siromašna, a danas je podignuta u neslućene visine.

- Nije u pitanju Aleksandar Vučić, u pitanju je naša zemlja i građani. Sve što radimo radimo zbog naših ljudi, kao i zbog onih koji su protiv nas. I ovaj Đokićev zakonski zastupnik ima 5 stanova i 11 garaža u Beogradu na vodi, ja nemam nijednu. Za sve Beograđane, za ljude u Srbiji, svaki put i pruga, naučno-tehnološki park. Radimo dodatke u Nišu, Kruševcu... Pre 2012. smo imali 0, a sada imate i Beograd i Čačak i Niš i Novi Sad, i dodatno Kruševac i Kragujevac. Hoćemo da zadržimo mlade ljude da ostanu, za nas su teme veštačka inteligencija, robotika, najnovija tehnologija - naveo je Vučić.

Na pitanje da li bi bilo lakše sada da se raspišu izbori, Vučić je odgovorio da nije samo pitanje da li ćete nekome izaći u susret, ali da su odbijali sve što je ponuđeno.

- Već tada sam znao da se suočavamo sa obojenom revolucijom, da je od spolja sve plaćeno i organizovano. Koliko je Dojče vele imalo radionica u Srbiji u poslednje vreme, specijalaca iz raznih zemalja, šta su radili u Beogradu u poslednjih 6 meseci? Bilo ih je na stotine - rekao je Vučić.

- Mi ne razumemo spoljni uticaj, a on je bio ogroman. Plivali, skakali, pa na biciklima, trotinetu do Strazbura, pa to tako ide? Ko to plaća? Hajde da izračunamo hranu, za 5.000 ljudi dnevno, to je 45.000 puta 30, 150.000, pa puta 30 dana, pa da vidite kako to ide - rekao je Vučić i dodao:

- Izbori će biti raspisani po zakonu, kada bude odgovaralo državi Srbiji. Oni su favoriti, ja to stvarno mislim, zašto bi sa lakoćom glasali posle 15 godina za nekoga. Mnogo je teško nekome ostati veran toliko dugo. Ja ljudima ne mogu da ponudim neku novu emociju, mogu samo rezultate, njihove i naše. Mogu i da pokažem i kako i zašto za koju taktiku su se opredelili koja pokazuje da nikada nisu bili za izbore.

Vučić se potom dotakao lažne agencije koja je sprovela istraživanje javnog mnjenja.

- Tu je svašta bilo, da imaju 65 odsto, pa ne znam šta.

Rezultati blokadera i Srpske napredne stranke

- Plata je tada bila 329 evra, nama je izmerena plata u aprilu 932 evra. Pričamo o stabilnom kursu evra, a ima ga 13. godinu zaredom. Na Vračaru je prosečna plata i u nekim drugim opštinama mnogo veća. Za 50 odsto je bolji životni standard nego tada. Tada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, danas 9,1, najniža u istoriji Srbije. Javni dug je bio 79 odsto, sada smo na 44,3 odsto. Prosečna penzija je bila 202 evra, danas je 426 evra, ali to nije sve jer idemo na veliko povećanje penzija, plus 40 evra, što znači da će ići na 465 evra - rekao je predsednik i dodao:

- Minimalac, danas imamo 500 hiljada zaposlenih nego tada. Minimalac je bio 153 evra, a od 1. januara će biti 550 evra. Najmanje će to svaki radnik primiti od svog poslodavca.

O ponašanju blokadera

Vučić je rekao da oni negiraju rezultate, da vrše kriminalizaciju i dehumanizaciju njega i njegove porodice.

- To su radili sve vreme jer je njima bilo potrebno da sebe istaknu. Danas nemamo ratove, sankcije, nismo priznali Kosovo, živimo bolje nego ikada objektivno. Na to su dodali rasnu teoriju superiornosti, o ćacijima, krezuboj Srbiji protiv koje su oni, nije važno da li su pametni, lepši, nego oni pripadaju tom delu i to nije nimalo slučajno - rekao je Vučić i dodao:

- Koliko puta su novinari Pinka i Informera napadnuti, niko nije rekao izvinite. Kada sve to imate u vidu, i onda vam se pojave sa istraživanjem agencije koja ima 1 zaposlenog, onda nemojte da brinite. I kada kažu odvratan mi je taj Vučić, ali on kad dođe, onda kaže čekaj, ipak moram da brinem o deci. Ali on mi je obezbedio to i to, onda nemaju šta drugo da ponude osim mržnje. To im je pogonsko gorivo. Mislim da imamo dobre mlade ljude, ali da su oni izmanipulisani i od spolja i od profesora. Srbija je imala niže plate nego u BiH, pogledajte danas koliko su više - rekao je.

O izgradnji puteva

Predsednik je pokazao auto-puteve koje je Tito gradio, a onda šta je izgrađeno u poslednjih 12 godina.

- I do Šapca, Loznice, i preko Obrenovca, Čačka, do Požege. Deo Moravskog koridora, auto-puta od Niša do Dimitrovgrada. Obilaznica oko Kragujevca, ovo završavamo do kraja godine, dodatnih 24 km Dunavske magistrale, do Gradišta završavamo do kraja godine. Gradi se Beograd - Zrenjanin, auto-put, preko Novog Sada, pa idemo gore na Fruškogorski koridor, Kuzmin - Sremska Rača, do kraja godine će biti gotov. I brza saobraćajnica, do aprila, maja sledeće godine - rekao je Vučić.

Kako kaže, produžavaju put 21,5 km između Sjenice i Pazara, preko Zlakuse do Užica do Malog Zvornika. Dodaje da hoće da spoje i sa Bosnom i sa Crnog Gorom bolje.

- Završavamo 108 plus 23 km ove godine, Subotica - Novi Sad i Niš - Brestovac. Brza pruga Beograd - Niš manje od dva sata, Makedonci hoće da grade sever-jug prugu, a pregovaramo i sa Grcima da se radi do Soluna. Počeli smo razgovore i o Banatsko-Bačkoj prugi, od Sombora do Vrbasa, da izvučemo na glavu prugu. Moramo da radimo i deo da se spojimo sa Crnom Gorom. To su sve velike stvari - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su ovo stvari koje niko ne može da ospori i oduzme.

Predsednik je rekao da je preuzeo na sebe da svakoga obodri i da kaže da rade svoj posao i da ne brinu, dodaje da niko ništa nije hteo ni da potpisuje niti da radi.

O tužiocima

- Da im ponovim, i za njih sam se borio uvek, čuvao od svih uticaja. Toliko mi je odvratno to što sada rade, ima mnogo časnih sudija. Ali da se zapititate nijednog trenutka da držimo u pritvoru 4 meseca nekoga ko je učestvovao u uličnoj tuči i pritom su branili svoju kuću. Doveli ste jednu devojčicu do toga da poželi da se ubije, majka je zaplakala jer hoće da bude slobodno dete, zamislite da je to vaše dete. Kakvi ste vi to bre zlikovci, što se praviš blesav, nego iz straha za svoju zadnjicu donosiš te odluke. Ja sam tu da štitim narod, i baš me briga šta će za mene da kažu i izmisle - rekao je Vučić.

Dodao je da ako radi svoj posao, pošteno i odgovorno, i ako zna da je uradio nešto pravično, zadovoljan je čovek.

- Danas je i u svetu sve drugačije. Zašto je Evropa na čijem se putu nalazimo i za šta smatram da nema boljeg puta zašto je u lošoj situaciji. Zato što Evropljani reaguju na signale koje dobijaju samo od javnosti, i onda mi kažu ne možemo ništa da radimo protiv Kurtija, jer nas njegovi botovi na mrežama na svim jezicima uništavaju. Ja počnem da se smejem. I problem je u onima koji su pročitali jednu knjigu, ne oni što nisu nijednu. Jer on će na dva sata provedenih na internetu da misli da je posisao svu pamet ovog sveta, jer je bezobrazluk i lajk postao mera nečije vrednosti, stid ne postoji - rekao je Vučić i rekao da je zaprepašćen time kako se kod nas vodi polemika o tome da li je Zemlja ravna ploča.

O autobusu punom dece kod Užica

Blokaderi u Užicu maltretirali su juče decu koja su se u punom autobusu vraćala s mora, a tu informaciju potvrdio je i ujak jednog dečaka.

- Na izborima u Novom Sadu će proći gore nego na prošlim. Kao i u Beogradu. Razlog je bio bizaran za prekid blokada u Užicu, ali ovo se dogodilo jer sve njihove kriminalne radnje, trudimo se da smanjimo da ljudi manje pate, i policija uvek odvodi i napred i pozadi, ali ne možemo više da uhvatimo kad se skupljaju, kreću. Da li ima viška piva, da li je neko od sponzora doneo, bilo ih je u početku 170, pa onda 120, ne možete ni da pokrijete s tako malim brojem ljudi. Nismo stigli na vreme da preusmerimo na drugi deo kako bi ta deca mogla da prođu, nismo mogli da to sve pomerimo - rekao je Vučić.

Kako je istakao, ta deca su ostala zaglavljena.

- Zamislite brigu roditelja čija deca kasne 4 sata. Nisu imali ni toalet. Doći će i do njih da ne mogu to da rade, ali... Policija radi dobro svoj posao. Došli su motkama onaj dan i tukli policajce, i onda se čude što su privedeni. Ali to je ona teorija o kojoj sam pričao. Najveći ludaci imaju najviše pregleda, ali ako je neko lud ne znači da nije uverljiv - rekao je Vučić.

O napadu na Ćacilend

- Skupilo ih se njih 13, a u Ćacilendu 6.500. Vučevića je danas sačekalo u selima koje obilazi? Više nego u svim gradovima u Srbiji blokadera, a niste to videli u medijima. Na RTS nije prikazana godišnjica, koji su učestvovali u obojenoj revoluciji, nije bilo u Dnevniku ni sekund prostora, a bilo je 15-17 hiljada ljudi u Vršcu. Ali videće se sve u knjizi koju ću napisati, ne idem na odmor, a sasvim sigurno da nisam ni dobar otac svojoj deci, svaki drugi otac više pažnje posveti svojoj deci. A to sve ima sve u vremenu koje posvećujete svojoj deci, a to mi mnogo smeta kad ljudi ne razumeju koliko neko radi i koliko se trudi - rekao je Vučić i dodao:

- RTS je sramota Srbije kako su se ponašali tokom obojene revolucije. Informer i Pink vam kažu kako jeste, ali ne pozivaju na nasilje. U tome je razlika, što ljudi umeju da prepoznaju.

- U budućnosti će politički aktivizam da preovladava. Zato sam ja kritikovao RTS. Laž je nešto drugo, mediji u Srbiji tri godine lažu o Jovanjici, nije to potrebno mojoj sujeti, ja ovo govorim zbog građana. Danas je čovek pozvao na ubijanje milion Srba, a da je neko rekao da minđuša voditeljki N1 ne stoji kako treba, već bi bio uhapšen. Laž im je smisao života, ničim drugim se ne bave - rekao je Vučić.

O nasilju blokadera i napadima

- Zamislite idete nekome na kući, nepozvani da napadate i bijete. Ali to vam govori kakvi su to ljudi, samo njihov donji deo leđa da bude u redu, mislite da imaju neku ideologiju? Ma jok! Znaju da imaju većinu u visokom savetu sudstva, pa misle da mogu da napadaju i muče. Baš me briga, da li hoćete da me tužite i gonite? Slobodno - rekao je Vučić.

O radu fakulteta i neurednim prostorijama

Komentarišući kako izgledaju prostorije na fakultetima, dodao je da danas izgledaju još gore.

- Rektor Đokić se sastao sa Karen Pirs pre nekoliko dana, bio je sa Žiofreom, sa mnogim drugima, ali za njega su prosta pitanja. Prvo, da li te nije sramota da kažeš da su oni kojima si ljubio skute u Briselu nadležni? Za šta je Karen Pirs nadležna? Drugo, kažeš nisi od decembra u Rektorat, a što ne kažeš narodu kome si dao da ti zauzme fakultet? Ko su ti ljudi? Imaju veze sa nekim privatnim fakultetima. On ih drži tu, rektor Đokić. I treće, pošto ništa ne radiš, da li ti je malo bar sramota što od te države tražiš platu? I četvrto, dodatno, da li te je sramota što sediš na piću sa ljudima koji su za svoje privatne angažmane uzeli tolike pare, što sediš sa predsednikom skupštine i izvršnim direktorom Infrastrukture železnice? Oteli ste nam državu i mislite da će to doveka da traje, ne može niko na ovo da odgovori! - rekao je Vučić i dodao:

- Mislim da ljudi sve razumeju i vide. A što se tiče svinjca, uvek je kako uredite prostor životni, tako ćete da urediti i državu. Uvek vam je tako. To bi od države ostalo. Oni ne mogu da razumeju da je gotovo, neće ni da vide. Na moje saopštenje o ispunjenju zahteva su rekli pa kako to misliš? da prekinemo odmah?, pa njima je lepo. Nije lepo studentima koji hoće da uče i rade. Blokaderi su sigurno veliki favoriti za izbore, jer je mnogo teže nagovoriti da glasaju ponovo za iste, naš je zadatak da dovedemo nove i zadržimo one koji su se pokazali radom. Zamislite ljude koji danas moraju da polažu ispite, da li će glasati za njih na izborima? Neće nikada - rekao je i dodao:

- Videli smo divna lica mladih koji žele da uče, a prolaze kroz špalir, užasni. To mi je tužnija slika nego ona u Užicu. Deco, učite, to vam kao otac kažem. Ovi studenti su na vreme naučili lekciju, samo ne razumem kako ovako deca i mladi ljudi mogu da se ponašaju. Ali ovakvu surovost niko nije zaslužio. I čestitam svima koji polažu ispite, a njih je više na svakom fakultetu nego blokadera. Ta deca nikada više neće biti za njih, ta deca su tužna i povređena.

O studentima koji žele da uče

- Ta deca su sada junaci. Boriću se za pravdu koliko god mogu, šta god je u mojim rukama, ali ta deca su postala najjača i najsnažnija. Mnogo važno što neće s njima da razgovaraju, već 7 meseci ih linčuju preko društvenih mreža. Trudio sam se da im to kažem da ja kroz to prolazim već 10 godina, mogu za mene da napišu šta god hoće jer mi je savest čista. Oni neće moći da održavaju puteve, da farbaju belu liniju na putevima, oni koji budu došli posle. Zato ću da se postaram i da pronađem i predsedničkog kandidata, bilo za 5 ili 17 meseci, bude pobednička lista na izborima. Već predviđam ko će im biti kandidat i znam šta planiraju, i pobedićemo i te najpopularnije koje misle da kandiduju - rekao je Vučić.

O napadu na kuće Miloša Vučevića i Žarka Mićina

- Zahvaljujući ozbiljnom naporu smo uspeli da sačuvamo mir i stabilnost. U februaru i martu 2024. godine, kada su neka lica ispisivala neke natpise protiv Gruhonjića, za 15 minuta je tužilaštvo reagovalo. Kada se dogode kada neko kuva, dinsta, prži, da prete milionima mrtvih, da treba da vešaju i ubijaju, tužilaštvo uvek ćuti, jer to nisu videli na N1. Ne vode računa o krivičnim delima, i ponekad RTS koji prepišu N1. Te primere ću da navedem u udžbeniku. Na vestima RTS pre dva dana, probudim se oko 5-6 ujutru, sastao sam se sa najmoćnijim čovekom, došao u našu zemlju, to je bila druga vest, a prva je suđenje u odsustvu u Prištini, to je rezultat obojene revolucije. Ne znači to meni ništa, baš me briga, RTS ni ne gledam - rekao je Vučić o varanju građana.

Kako je dodao, gotovo nikada nije prva vest, već da se izmišljaju vesti kako državno rukovodstvo ne bi bila prva vest.

- Između svih njih nema razlike, sve je to od spolja finansirano. Morate da oborite Vučića, što? Jer ne žele nezavisnu Srbiju. Hoću da pozovem 19. ili 12. na najmoćniju vojnu paradu u našoj zemlji - rekao je Vučić.

Predsednik je reagovao na nasilje blokadera i uništavanju javnih imovina.

- Sramota za gledati, još gore slušati. Rekoh vam, nisu opasni oni koji nisu pročitali nijednu knjigu, već oni koji su pročitali jednu. Kod njih ne postoji ništa veze sa istinom, bilo bi dobro da oni koji su bili hapšeni zbog Verana Matića, da im se to briše, jer su to dvostruki aršini. Ako je na našoj strani može i da ubija ljude, ali u takvo vreme živimo, vreme u kom se stid povukao pred neznanjem, i u kojem moramo da im se suprotstavimo - rekao je Vučić.

Vučić je reagovao na izjave Bojana Pajtića i Žarka Koraća, nakon blokade ispred zgrade gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina.

- Ovo je sve pravljeno preko glavne blokaderske platforme, Nova S i N1, direktno unose mržnju i poziv na sukobe. Bojan Pajtić je jedan od glavnih blokadera u Srbiji, oni su nosioci separatistički misli. Oni su ovim rečima izazvali "Eto, moj prijatelj...", govore da bi oni išli da tuku, a samo drugome stavljaju to u usta. Ali hajde krenite to da radite, samo da vidimo dokle ćete da stignete, ali nećemo im to reći, samo hoćemo da lepo žive kao što su dosad živeli, da varaju narod i decu, da imaju para koliko hoće, da idu na more po četiri puta dnevno, što hoćete da bijete nekoga? Za manje od 2 meseca će braniti blokadere na ulicama jer kipti bes u narodu, ljudi ne mogu to više da istrpe.

Večeras su se blokaderi ponovo okupili ispred kuće glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

- Smeta im jer je hrabar, jer neće da odustane, ali dobro, da znamo koliko Hitlerovih sledbenika imamo. A videćemo kako će Tužilaštvo da reaguje - rekao je Vučić.

O posledicama blokada

- Imamo za 41 odsto manje direktnih stranih investicija. Trudimo se da ostavimo sve na najvećem nivou, imamo već 50,5 tona zlata, što je već na nivou oko 5 milijardi evra, i najveće devizne rezerve u istoriji zemlje. Inflacija će biti do 4 odsto, i tu ću uskoro da vodim razgovor sa ministarkom Lazarević, da sve držimo na nivou - rekao je Vučić.

O Srbiji za 4-5 godina

- Imali smo tešku vlast, jer su sve pokrali i ostavili praznu kasu, državu i vlast koja 12 godina nije napravila nijednu bolnicu, kilometar pruge, koja u bolnicama osim linoleuma ništa nije promenila. Završava se dokumentacija za novo porodilište u Nišu, u Beogradu Višegradska, radi se Tiršova, radi se za našu decu, majke i budućnost. Za 4 godine se nadam da će imati više sreće, koliko god da kukam, sramota je da kukam u odnose na one koji su vladali s početka ili kraja 19. ili 20. veka. Teško je porediti se, ali imali smo migrantsku krizu, koronu, paniku u stanovništvu, ukrajinsko-ruski sukob, Izrael - Iran... Radimo i gradimo, nastavljamo da ulažemo u budućnost, sve za naše ljude. Vidim zemlju kao najuspešniju na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić.

Kako kaže, veruje da će Srbija ponovo da prednjači po stopi rasta, uprkos blokadama i posledicama koje se i dalje osećaju i sabiraju.

Autor: A.A.