Ana Brnabić razmontirala Tadića: Izlapeo si čoveče, iz njive u njivu si pravio puteve, a sada pametuješ?!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić spustila je Borisa Tadića kao niko do sada, nakon što je bivši predsednik Srbije opet pokušao da širi notorne laži o predsedniku Aleksandru Vučiću!

Tadić je, potpuno izgubljen u prostoru i vremenu, optužio Vučića da "prisvaja" uspehe njegove vlasti, a onda je usledio brutalni odgovor Brnabićke koji je zapalio mreže.

- Sasvim ozbiljno pitanje – jel Boris Tadić izlapeo, kompletno poludeo ili je postao stend ap komičar?!? Šta kaže, Aleksandar Vučić je puteve koje su oni izgradili predstavio kao svoj rezultat?!? Pa koji to put, čoveče – auto-put do granice sa Bugarskom, južni krak Koridora H kroz Grdeličku klisuru, auto-put do Čačka, do Požege, do Šapca, brzu saobraćajnicu do Loznice, do Valjeva?!? Koji, čoveče, auto-put ili brzu saobraćajnicu si ti otvorio?? Iz njive u njivu Ub – Lajkovac? Jedinstvena deonica auto-puta pravljenog od blata i gline do koje ste mogli da stignete jedino traktorom, i sa koje ste do sledećeg asfaltnog puta takođe mogli da stignete isključivo traktorom, pa je sve moralo da se gradi nanovo. Da li ste ikada čuli Aleksandra Vučića kako se hvali time što se izvinjavao Hrvatima ili se hvali time što je u Zagrebu rekao da i nije neki ponos biti predsednik Srbije? Niste, zato što je to radio Boris Tadić. Dakle, svako neka priča o onome što je radio i o rezultatima svoje politike. Tako da, idi čoveče, aman, budi se sa Severinom posle snova da si otvarao auto-puteve, kliničke centre, naučno-tehnološke parkove. Dobro je ova naša Srbija ovakve preživela - napisala je Brnabić.

Сасвим озбиљно питање – јел Борис Тадић излапео, комплетно полудео или је постао стенд ап комичар?!? Шта каже, @avucic је путеве које су они изградили представио као свој резултат?!? Па који то пут, човече – ауто-пут до границе са Бугарском, јужни крак Коридора Х кроз Грделичку… https://t.co/KKrDzzWqNX — Ana Brnabic (@anabrnabic) 21. јул 2025.

Autor: A.A.