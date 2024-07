Brnabić: U regionu postalo je legitimno iznositi najstrašnije laži o predsedniku Vučiću, bez da iko za to odgovara

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja se nalazi u poseti Banjaluci, rekla je da je opet, valjda, dozvoljano da se bilo kakva vrsta laži širi o predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u regionu i da je to apsolutno dozvolljeno, kao i da za to niko ne odgovora i da se za sve te laži ne pokreću bilo kakvi procesi.

- Dakle, čujemo da je on kao mladić od 23-24 godine išao snajperom po brdima iznad Sarajeva i učestvovao u opsadi. To nije tačno. Ili dajte dokaze, ili pokrenute procedure protiv ljudi koji to pričaju, zato što pričaju o predsedniku jedne suverene države, koje bi pri tom, kao susedna država, valjda, trebala da bude prijateljska država. Ili makar prema susednoj državi da imate ozbiljno poštovanje - kazala je Brnabić komentarišući istupe ministra odbrane BIH Zukana Heleza.

Brnabić je rekla da tako nešto ne bi moglo da se desi u Republici Srbije, da neko izgovori za predsednika Hrvatske, Severne Makedonije, Crne Gore, bez ikakvih dokaza i da se ništa ne desi.

- Za predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, su u Hrvatskoj pričali da je mučio zatvorenike po logorima. Ponovo, brutalna laž, ali niko nije pokrenao čak ni postupak protiv te osobe koji je prićala da je očevidec tomu - kazala je Brnabić i dodala:

- Predsednika Aleksandra Vučića su, kao predsednika vlade Republike Srbije, napali na teritorije Bosne i Hercegovine, u Srebrenici, kada je došao na zvaničan poziv da oda počast žrtvama. Niko nikada nije pokrenao postupak, a kamo li, priveo odgovorne za organizovanje i izvođenje tog napada. I dalje svi ti isti ljudi pričaju da je Srbija ta zemlja koja želi da destabilizuje region.

- Ali u Srbiji tako nešto nije bilo moguće da kažete o predsedniku neke druge države. Ali ovde je apsolutno moguće da kažete bilo šta o predsedniku Aleksandru Vučiću. I da niko ne reaguje - istakla je predsednica srpskog parlamenta.

Prema njenim rečima, i ne reaguje ni tužilaštvo, ni sudstvo, niti bilo koja druga institucija.

- Ni medija, ni javnost, niko. Tako da mi je to takođe neverovatno, i ako sam i to pomenula u svom ne tako dugačkom obraćanju, i to je onako prošlo ponovo ispod radera, niko se ni osvrnuo na to. Znate zašto? Zato što je to, nažalost, postalo potpuno normalno i običajno. I na kraju krajeva, zbog toga sam želala to ponovo da naglasim - zaključila je Brnabić.

Autor: P.J.