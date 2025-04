Ena Čolić nakon svih uvreda koje joj je Terza uputio ipak uzela pivo od njega: Anđela je raskrinkala pred svima, nastao novi haos! (VIDEO)

Ovo sebi nije smela da dozvoli!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Bravo devojko, šta te navelo da staneš uz Enu dok je pola stola napadalo? - glasilo je pitanje.

- Hvala na konstataciji. Ja znam da je Luka pričao da Enu svi poštuju i cene i da je princeza. Onda preko noći postaje devojka koja je sprdnja svima, koju niko nije poštovao i cenio... Od tog dana kreće čopor koji skače na svaku Eninu rečenicu. Ja neću ni Enu ni nikoga voditi kući, ali kad god je grupni napad pogotovo na ženu, ja ću skočiti da je zaštitim. Ko god je bio u pitanju, ja bih skočila jer ne volim grupne napade iz ličnog iskustva. Znala je da izgovara morbidne uvrede i zato nikada nisam stala uz nju, ali tih dana nije izgovarala takve stvari. Nadam se da će sada Peja da stane uz nju. Juče u toku žurke mi je palo na pamet šta je on rekao, a to je: ''Kako da te zaštitim sa ljudima kada ti posle sediš s njima?''. Terza je tebi aplaudirao i pričao ti šta si radila, a onda si sinoć pred kraj žurke stala uz Terzu da ti sipa pivo i otišla. Ja sam morala ovo da kažem jer ne mogu da verujem da sama sebi uskačeš u stomak - rekla je Anđela.

- Je l' tebi Ena može da zameri što si ti sad ovo iznela kao što si ti mene napala zbog klipa sa Aneli? - upitao je Karić.

- Ne, ovo nije isto - rekla je Anđela.

- Terza je Pejin par u kockicama, ja sam zato spustila loptu, ali je on istrošio sve žetone kod mene. Ne smatram ga više drugom i izgubila sam svaku nadu da može da se popravi. Što se tiče pitanja, moram da se zahvalim Anđeli. Mića i Karić su komentarisali da si me branila samo zbog Aneli, a ja znam da to nije istina - rekla je Ena.

- Naravno da nisam branila u inat Aneli - rekla je Anđela.

- Meni deluje da je Anđela skočila da brani Enu u inat Aneli jer je pomenula u svom izlaganju - rekao je Karić.

- Što nisi skočila tako da je osudiš kad je govorila one reči o Aneli? - upitao je Mića.

- Bože koliko ti mrziš Enu Čolić - rekla je Anđela.

- Ja nikada nisam napadao Enu, ja sam isključivo skočio zbog Miće - rekao je Stefan.

Autor: N.Panić