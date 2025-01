Aleksandra Nikolić na stubu srama: Zbog njenog flerta sa Matejom joj se smeje cela kuća, Ivan prvi put sagnuo glavu i zaćutao! (VIDEO)

Ovo sebi nije smela da dopusti!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju flertovanje Aleksandre Nikolić i Mateje Matijević, kao i momenat kada mu je ona dala do znanja da će se on zaljubiti u nju. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću koji je po prvi put zaćutao jer nije mogao da opravda postupak svoje devojke.

- Nije mi smešno, nisam ni pitao Aleksandru o čemu su pričali, niti mi je ona ispričala. Prvi utisak mi je jako sličan našim razgovorima iz izolacije, samo što je ovo diskoteka. Suština njenog razgovora je ista, ne želim da je opravdam za ovo jer mi je katastrofa. Ne znam ni Matejine namere u svemu ovome, nije mi ni bitan. Sve i svašta mi je prošlo kroz glavu, poenta iz ovog razgovora je da opipa nešto. Imam utisak da gleda koliko šansi ima kod Mateje - rekao je Ivan.

- Najlakši glupak je u ovu vezu s njom ušao Ivan, a ona ga maže kao maslac na hleb. Ovaku pi*ku nije video u životu, pa je sad ponosan - rekao je Gastoz.

- Svi znaju moj i Matejin odnos od početka, mi smo imali taj neki flert, pa smo se udaljili. Ja njega stvarno gotivim i cenim, ljudi gledaju da Mateja i ja ako pričamo, to je muvanje. On i ja da smo hteli da budemo zajedno, mi bi bili do sada. Mi se pravdamo iz ljudske potrebe jedno drugom. Evo više nikad neću da mu kažem da će se zaljubiti - rekla je Aleksandra.

- Aleksandra pa ti ne možeš njega deset sekudni da gledaš u Mateju, a da se ne nasmeješ - rekao je Gastoz.

- Ćuti ti, ti nemaš kredibilitet da bilo šta pričaš - rekla je Aleksandra.

- Ja se danas nisam ni trudio da mu odgovorim kada je on probao da me ponizi. Čini mi se da bi on voleo da smo mi konkurencija, ali meni je to ponižavajuće. Ivan se kompleksira što mi nemamo kontakt, a zamisli da imamo. Totalno smo egal u našem odnosu Aleksandra i ja. Ja smatram da bi se našim približavanjem nešto desilo, ali naš odnos ne bi odveo ničemu - rekao je Mateja.

- Baš tako, mi smo toga svesni - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastvku.

Autor: N.P.