Grupa blokadera zgubidana sinoć je organizovala protest u Novom Sadu, nakon čega su ponovo otišli da blokiraju ulicu u kojoj živi predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić ističe da blokaderi kroz najnovija dešavanja pokušavaju da sve prolongiraju do jeseni, kako bi se nastavilo njhovo iživljavanje na ulicama Srbije.

- Slušajući ministra Dejana Vuka Stankovića, shvatamo da od toga nema ništa. Videli smo da od kada je postao ministar prosvete, ozbiljno se bavi svim tim. Ovo ne sme da se dozvoli, ne može ponovo da pojedinci zaposednu ustanove koje služe za obrazovanje. Ovde je već očigledno da su napravili plan ko treba da dođe na čelo Srbije, ako dođe do prevrata. Resori su bil podeljeni, a studenti su trebali da ih dovedu do svega toga. Međutim, studenata je malo, njih nema... Mogli smo da vidimo, ljudi koji opsedaju domove državnih funkcionera, svesni smo da oni nisu studenti, vidimo starije osobe - rekao je Jeremić.

- Reforma visokog obrazovanja mora da bude sprovedena u što skorije vreme, ako želimo da sačuvamo Srbiju. Jer, ako imamo situaciju da ljudi koji su učestvovali u rušenju Srbije, budu pušteni nakon nekoliko sati, to je skandal - dodao je Jeremić.

Kako kaže, policija je svemu ovome zasigurno pristupila ozbilhjno i sa svim prikupljenim dokazima pristupili tužilaštvu, ali nažalost, adekvatnog odgovora nije bilo.

- Mnogo toga je izrečeno protiv rukovodstva, predsednika i ako želimo da živimo u civilizovanom demokratskom poretku, zakoni moraju da se poštuju, i da ti ljudi budu sankcionisani i da se nađu pred licem pravde - navodi Jeremić.

Jeremić je potom podsetio na sastanak rektora Vladana Đokića i Karen Pirs, ističući da je pitanje, zašto neko, ko učestvuje u britanskom političkom životu da priča sa srpskim rektorom.

- Sve ovo dolazi iz te blisko veliko britansko-hrvatske kuhinje - naveo je Jeremić.

Govoreći o istrazi povodom pada nadstrešnice kao i trenutnom neiznošenju najnovijih informacija, Jeremić kaže da će sve verovatno biti prezentovano i rečeno.

- Advokat Gajić u poslednje vreme objavljuje pojedine dokumente do kojih je došao, a koji su značajni. Verujem da će uskoro izaći sve što je nađeno, verujem da postoje neki novi dokazi. I ovaj sastanak u kafani, nije to slučajno. Nije došao Đokić da priča sa inženjerom o arhitekturi, građevini. Verujem da ćemo uskoro imati odgovore na sve to, kada zvanično budu okončana dešavanja koja imamo na ulici - rekao je Jeremić.

U Kaptan Mišinom zdanju imamo priliku da vidimo samo ruglo, mislim da nijedan građanin Srbije to neće podržati, dodaje Jeremić.

- Niko ne želi da vidi Srbiju kakvu smo videli na snimcima. Ako se setimo, šta su radili u Studentskom kulturnom centru. bačena, prljava zastava... meni je to neshvatljivo. Vi nešto što je sveto, trobojku gazite, povraćate po njoj? Za kakva se vi prava borite? Šta ta manjina misli u budućnosti? - rekao je Jeremić nakon gledanja snimaka rugla kakvo su studenti ostavili po ustanovama.

- Ako su im ostale neke donacije na fakkultetima, neka ih daju fakultetima, a ne da uzimaju oni. Poreklo tog novca mora da se nađe, siguran sam da postoje tragovi. Mora se naći donator, i onaj ko je primao novac. Koliko god taj novac bio krvav, neka se iskoristi u dobrotvorne svrhe... - rekao je potom Jeremić.

- Oni se raduju da dođe još neka nesreća, misleći da na taj način udaraju na državu i vrh. Krenuli su od Projekta Jadar, pa preko tragedija u školi i Malom Orašju i Duboni... - priča Jermeić.

- Novac od školarina, prijava ispita, pa zamislite da taj novac uzimate za ličnu promociju i kao neka istraživanja...Zbog toga, nikada ne bih dozvolio da se sada ide na izbore. Oni bi i to iskoristili posle rezultata izbora da ih predstave kao pokradene i da nisu fer, a sve da se prolongira ovaj haos i nasilno uzme vlast - dodao je Jeremić potom.

Jeremić se dotakao i hapšenja Igora Popovića, istakavši da niko ne može da ga ubedi da Aljbin Kurti nije u vezi sa blokaderima.

- Popović je navodno ušao neprijavljeno na KiM. To važi za državno rukovodstvo, za Petra Petkovića i državnike, ali ne i za Petkovićeve pomoćnike... I njemu za to daju pritvor 30 dana - rekao je potom.

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost ističe da je dolazak na kućne adrese zvaničnika skandal.

- Uznemiravanje te osobe, porodice, maloletne dece, komšija... Onda dođu opozicioni mediji, i kao, kažu "pa šta". Setimo se Marinike Tepić, zamislite kako bi ona reagovala da se njoj ovo desi. Dolazili su ispred Vučevićeve kuće, Stojičića isto... Zašto niko od tih zgubidana koji se bore za pravdu, zašto niko nije otišao ispred kuće Bojovića, Miloševića? Svi oni koji su sedeli u kafani sa rektorom Đokićem? - pita se Vuković.

Ideja svih njih je da se izazove državni udar i da se na taj način dođe na vlast, dodala je Vuković.

- Kada se pogleda imovinska karta dekana, profesora, sudija... To je život na visokoj nozi, žive u Beogradu na vodi, od njihovih plata, to ne može da se kupi - napomenula je Vuković potom.

