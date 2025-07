Igor nikada nije imao probleme, ni sa Albancima, ni sa bilo kim, ima poštovanja i prema tom narodu, nikada nijedan problem nije imao, pa se nadam da će se to sve uzeti u obzir, kaže Popovićev otac.

Roditelji pomoćnika direktora Kancelarije za KiM Igora Popovića, kojem je zbog izjave o OVK određen pritvor do 30 dana, posetili su danas sina u pritvorskoj jedinici u Gnjilanu. Igorov otac Petar Popović kaže da njegov sin nikoga nije vređao i da je samo izneo činjenice.

„Smatram da nikoga nije vređao, da je samo izneo neke činjenice koje su se dogodile, da je narod stradao, da niko nije odgovarao i eto, on je smešten u zatvor... tamo su prema njemu korektni, ne žali se, dobio je i terapiju koju uzima redovno. Dobro se drži. Smatra da nije ništa uradio, da nije nikoga vređao“, rekao je Petar Popović novinarima.

Preneo je da je Igor zahvalan svojim kolegama iz Kancelarije za KiM koji mu daju podršku, direktoru Petru Petkoviću, a ujedno i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Ima i podršku od rodbine, svi smatraju da ništa nije uradio, da ne treba da odgovara, ali eto tako se odigralo... On očekuje da bude to rešeno pravedno i da bude oslobođen. Istina je ta bila da su ljudi pobijeni, da niko nije odgovarao i on je to rekao i sada čeka, šta može drugo“, dodao je Popović.

Porodica je, kaže, bila šokirana kada je čula vest da je uhapšen.

„To je bio šok za nas, nismo ni u snu očekivali... On 20 godina radi i dolazi ovde na Kosovo, nikad nije imao problema, a učestvovao je u raznim paratosima, govorio je i nismo očekivali ni u snu da će se ovo dogoditi. Ovo je za nas bio šok. Znajući njega, kakav je, ne mrzi nikoga, nikada nije imao probleme, ni sa Albancima, ni sa bilo kim, ima poštovanja i prema tom narodu, nikada nijedan problem nije imao, pa se nadam da će se to sve uzeti u obzir“, iskreno kaže Popovićev otac.

Roditelji su Igora Popovića posetili u pratnji advokata Dejana Vasića, koji je preneo da je tom prilikom grubo dogovorio osnovne principe odbrane.

„Kolege Ljubomir Pantović i Miloš Delević su već određene radnje u tom pravcu preduzeli i mi činimo sve da uspemo da ga oslobodmo iz pritvora vrlo brzo“, rekao je Vasić.

On je dodao da je siguran da šta god da je Popović izjavio na pomenu u Orahovcu - to ne predstavlja krivično delo.

„Ne zato što sam previše pametan, nego zato što je to stav i Vrhovnog suda Kosova koji je u identičnom predmetu, sa mnogo grubljim rečima, Ivanu Todosijeviću doneo jedan stav, jedno mišljenje, koje je obavezujeće i za sve nižestepene sudove na Kosovu, da izraženo mišljenje ne predstavlja krivično delo, bez obzira na događaj koji se desio“, naglasio je Vasić.

Vasić dodaje da je Igor Popović njegov dobar prijatelj koji je je prijateljstvo prikazivao dobrim delima.

„Igor nije samo moj prijatelj, nego i prijatelj naroda na Kosovu i Metohiji. Mi znamo šta je i koliko učinio za ljude ovde, u smislu njihovog preživljavanja ovim okolnostima u kojima svi mi živimo. Pomenuo bih njegove velike zasluge u komisijama za pronalaženje nestalih osoba, na čemu bi trebali da mu budu zahvalni i Srbi i Albanci“, zaključio je advokat.

