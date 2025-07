'MORAMO DA ČUVAMO MIR, DA NAM SE POSLEDNJIH 7 MESECI NE PONOVI!' Vučić na velikom narodnom veselju u Požegi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Požegu na proslavi povodom otvaranja auto- puta do Požege, gde su ga građani dočekali aplauzima skandirajući "Aco Srbine".

Vučić je okupljenima poručio da su posle više meseci uspeli jasno da pokažu ljudima kakav je put u budućnost.

- Moraće da odgovaraju svi oni koji su nam razarali institucije i zemlju u prethodnih 7 meseci. Moraćemo da menjamo sve one ljude koji su vladali loše, a bogami i na centralnom nivou.

- Naš put u budućnost su novi putevi, fabrike i razvoj naše zemlje. Da čuvamo mir i stabilnost i da nam se nikada ne ponovi više ovo što se dešava prethodnih meseci - rekao je Vučić.

Kako kaže, zahvaljujući strpljenju i trpeljivosti uspeli su da spreče obojenu revoluciju.

- Sledi vreme odgovornosti za sve one koji su nam uništavali zemlju, kao i za one odgovorne za pad nadstrešnice u Novom Sadu - rekao je predsednik.

Ističe da će morati da odgovaraju i oni koji su od fakulteta pravili svinjce i uništavali obrazovni sistem.

Dodaje da će takođe morati i sebe da menjaju, da se pogledaju u oči i menjaju tamo gde je to potrebno.

- Moraćemo da menjamo sve one ljude koji su vladali loše, a bogami i na centralnom nivou. I kao što sam najavio, danas su se potukli između sebe, svađaju se na Filološkom fakultetu u Beogradu, svađaju se na svim mestima. I sve ono što smo govorili profesorima, da će im se dogoditi, im neće dati da uđu na njihove fakultete, danas im se događa. Sve ono što smo mi govorili pre četiri meseca, mnogi od njih govore danas. I u redu je. Kao što sam rekao za nekoliko meseci, braniću ih od naroda. Ali vas pozivam, vas koji ste sve vreme bili uz državu, koji ste pokazali najveću odgovornost, koji ste pokazali najveću ozbiljnost. Vas molim, da im pružimo ruku, da im pružimo ruku, oni su deo našeg naroda, odgovorni da odgovaraju. A njima da pružimo ruku, da im kažemo da zajedno i ujedinjeni možemo da guramo Srbiju napred, da je to najbolji put za Srbiju u budućnosti. I da vam kažem, to nam više i nije ni blizu najveće brige. Ali imamo mnogo drugih briga - rekao je Vučić.

O situaciji na KiM

- Pokušavaju i Kurti i mnogi drugi da proteraju Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta. Da nam hapse ljude, ni zbog čega želeći da izazovu sukobe. Sklanjaćemo se od sukoba, ali ćemo uvek biti uz svoj narod na Kosovo i Metohiju. I uvek će Kosovo i Metohija biti deo Srbije. I nemojte da potcenjujete Srbiju. Primetili ste da namerno ćutim, ne odgovaram na sve njihove provokacije. Samo vi da ne pomislite da je to signal slabosti. Nije. To je signal snage. Samo hoću da čuvamo mir i stabilnost. A bude li neophodno, uvek i na svakom mestu moći će da vide da Srbija nije šaka zobi koju svaka vrana može da pozoba. Hteo sam nešto da kažem, ali čovek je gospodar svake neizgovorene reči, a sluga svake izgovorene, te neću to što sam poželeo - završio je.

Predsednik Vučić je u Požegi na veselju televizije Informer, koja je najavila spektakl uz bogatu trpezu i bogat muzčki program. Nastupiće najbolji srpski trubači, orkestar Dejana Jevđića, kao i Nadežda Biljić, Stevo Damljanović, Dragan Pantić Smederevac, Andrija Era Ojdanić i Tea Bilanović.

Autor: Dalibor Stankov