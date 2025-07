'SKC ĆE TRAJNO OSTATI BEZ DELA ISTORIJE, A TO JE NAJVEĆI ZLOČIN' Direktor Studentskog kulturnog centra o ruglu koje je juče zatečeno: Bavili su se sektaškim obredima, krali naše podatke i HRAM KULTURE pretvorili u skladište (FOTO+VIDEO)

Nakon višemesečne blokade i samovoljnog boravka u prostorijama Studentskog kulturnog centra (SKC), zgubidani koji se predstavljaju kao "studenti u borbi za pravdu", iza sebe su ostavili haos i nered kakav do sada nije viđen.

Studentski kulturni centar, nekada ponos intelektualnog i umetničkog Beograda, pretvoren je u mesto demonstracije nevaspitanja i nepoštovanja osnovnih civilizacijskih normi. Oni koji su se navodno borili za bolju budućnost, pokazali su da ih ni prošlost ni vrednosti ove institucije ne zanimaju.

Slavoljub Veselinović, direktor SKC-a kaže da spisak koji je objavljen, kada je u pitanju krađa iz studentskog kulturnog centra, nije konačan.

- 250 crnih stolica, 200 umetničkih predmeta. Sa kancelarije su skinuli vrata, dvoja drvenih, jedna metalna, dva frižidera, administrativna dokumentacija, video kamere. Nestalo je više stotina originalne dokumentacije, video zapisa, to ne možemo da nabavimo. SKC će trajno ostati bez dela istorije, memorije. To mi je najveći zločin. Ja sam ušao sa delom zaposlenih, i policija je došla. Pogledali smo sve prostorije, u maloj sali smo zatekli njih troje koji su spavali tu - rekao je Vesleinović.

Ja sam se sa njima ophodio kao sa svojom decom,nije bilo mera, hapšenja niti ičega, dodao je Veselinović.

- Zamolio sam ih da se obuku, dali smo im vodu. Pročitao sam razne stvari, ispalo je da smo likovali... Bili smo šokirani kad smo ušli. Moram da podsetim, 12 februara je njih 300 upalo u SKC, gde je njih 30 bilo sa kapuljačama. Obili su sve, uzeli sve, i nama zabranili da uđemo u SKC. Od svih blokada, profesori su smeli da uđu na fakultete, a mi nismo smeli. Nama je jedan zaposleni 40 godina radio tu, trebao je da ode u penziju, i mi nismo mogli da uđemo, da platimo račune za struju i vodu, dobili smo opomene... Protivpožarni sistem nije proverevan.... Ne znam šta da kažem - priča Veselinović.

Kako otkriva, sve što je juče zatečeno, prevazišlo je sva očekivanja.

- To da neko uradi... I onda neko priča da voli SKC. To može neko ko mrzi tu instituciju... Tu je gažena zastava, neke satanističke obrede smo imali - rekao je direktor SKC.

Juče je SKC gađan kamenicama, to je urađeno na ulici, ali nisu pokušavali da uđu, dodao je Veselinović.

- Ja jedino mogu da kažem, to je deo ljudi koji je bio unutra verovatno. Oni nisu imali troškove tu, nisu plaćali vodu, struju... Oni kada su ušli, sami sebe su nazvali neformalnom grupom. I da vam kažem, ja sam sve vreme govorio da je tu bilo više partija, aktivista... Zeleno levi front, Pokret slobodnih građana, Demokrastke stranke i par studenata... Oni su samo bili pokriće - rekao je Veselinović.

- Ja sam nekoliko puta hostovao na televizijama, i posle svakog gostovanja su mi nešto uradili. Prvo napadi na mrežama, onda neki performansi. Kada sam rekao šta rade i kako uzimaju novac, pred zgradu gde ja živim su slali neku decu da snimaju spotove, da zvone na interfon. Ja to nisam ozbiljno shvatao, ali posle gostovanja kod vas, zatekao sam "Ućuti, bićeš mrtav". To sam prijavio, to je bilo pre mesec dana - otkrio je Veselinović.

Oni su, konkretno ovi iz SKC-a imali sve, od adresa, žiro računa i ostalih podataka, rekao je potom.

- Za vreme 5. oktobra sam isto doživljavao, a ovde je gore... Tada su pretnje bile lepo upakovane, a sada sam ovo zatekao preko velikog papora, krupnim slovima... Ja se nadam da će država sada drugačije da reaguje - naveo je Veselinović.

Autor: D.B.