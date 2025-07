'NA PAPIRU JE PISALO: Ućuti, bićeš mrtav' Direktor SKC-a otkrio za Pink: Kad god sam se pojavio na televiziji, sačekala me je NOVA PRETNJA (VIDEO)

Direktor SKC-a Slavoljub Veselinović jutros je, govoreći za Pink otkrio da je od studenata zgubidana, svaki put kada bi gostovao na nekoj od televizija dobijao pretnje.

Veselinović je istakao da je pretnje dobijao u pisanoj formi, ali i da su mu dolazili i ispred mesta stanovanja.

- Ja sam nekoliko puta gostovao na televizijama, i posle svakog gostovanja su mi nešto uradili. Prvo napadi na mrežama, onda neki performansi. Kada sam rekao šta rade i kako uzimaju novac, pred zgradu gde ja živim su slali neku decu da snimaju spotove, da zvone na interfon. Ja to nisam ozbiljno shvatao, ali posle gostovanja kod vas, zatekao sam "Ućuti, bićeš mrtav". To sam prijavio, to je bilo pre mesec dana - otkrio je Veselinović.

Autor: D.B.