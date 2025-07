Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na Televiziji Pink da je uništavanje imovine Studentskog kulturnog centra u Beogradu uništavanje svih građana Srbije, te da je to krajnje nepristojno i nekulturno.

-Ne samo SKC, video sam fotografije sa više fakulteta. U najmanju ruku uništavanje svih građana Srbije. Nepristojno, negijenski, nekulturno. Ne bih voleo da Srbija izgleda tako, a Srbija bi izgledala tako nakon njihove vlasti. Oni se ponašaju kao uzurpatori. Briga ih je za vrednost, ali izgleda i za ličnu higijenu. Kada idemo na pecanje imamo uređeniji kamp. Nije to poenta, to svakako pokazuje njihovo vaspitanje. Sami su sebi dali za pravo da blokiraju i imaju neku „moć“ u rukama da mogu da vas zaustave, da spreče da polažu ispite. Velika je uloga profesora i dekana koji su koketirali sa blokaderima. Zahteve više niko ne spominje. Direktno su doprineli urušavanju institucija. Pogledajte brojeve na državnim fakultetima, to je katastrofa nad katastrofama. Pa neće niko da da dete da studira tako što će da gura kontejner na ulicama. Biće privatni puni fakulteti. Meni je žao što su svojom krivicom doveli do toga da su neki privatni fakulteti izjednačeni sa kupovinom diplome - naveo je Vućević.

Sve više dece ide, kako je rekao Vučević, u Sloveniju da studira.

-Sve besplatno daju, daju stipendije. A naši rektori, dekani i profesori blokaderi izbacuju studente sa fakulteta. Vi ste veliki revolucionari. Lažete decu, ukrali ste im godinu dana života - rekao je Vučević.

Veliki zadatak, kako je rekao Vučević za televiziju Pink, pred vladom Macuta i ministra Dejana Vuka Stankovića.

-Drago mi je da su neki fakulteti otvorili vrata za ispite. I dalje imate neko legitimisanje ko sme ko ne da uđe, kao 1941. Dali su im legitimitet da se tako ponašaju. Neko je mislio da će biti dekan, šef katedre, a neko da će biti ministar ili šef vlade. Katastrofa je na prijemnom ispitu na Poljoprivrednom fakultetu. Neće roditelji dati decu da guraju . ja sam napravio grešku što sam povukao zakon da mogu da dođu najbolji strani fakulteti u Srbiju. Nije pitanje jedne države, mi bismo bili najsrećniji da dođu iz više država, a da država stimuliše dolazak tih fakulteta, da naši mladi ne idu u Milano, Pariz ili Moskvu i ostaju u Nišu, Novom Sadu ili Beogradu. I ja sam na jesen 2024. Godine imao sastanak sa rektorom Đokićem koji je rekao da će ići u štrajkove. Nije trebalo da povučem predlog za zakon, danas bismo imali alternative za blokade. I verovatno će Vučića da optuže da deca idu u Beč ili Sloveniju - naveo je Vučević.

Autor: A.A.