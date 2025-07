VUČIĆ O NAJAVLJENOM SKUPU BLOKADERA U RUMI: Ljudi će se umoriti ako budu morali da obiđu sve fabrike koje sam tu napravio

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se tokom posete Golupcu na najavu blokaderskog skupa u Rumi.

Kad je u pitanju najava skupa u Rumi blokadera, kaže da će se ljudi umoriti ako moraju da obiđu sve fabrike koje je u Rumi napravio.

- Pet ili šest fabrika sam otvorio u Rumi. Zato Ruma danas ima i pare na računu i sve drugo... To je razlog. Nije Ruma više dužna kao u njihovo vreme, nego ima mnogo para na računu, fabrika, pa da se malo dočepaju vlasti... Ok je to... Obiđu sve to, vide kako je urađeno, da shvate kako se naporno radi, teško, ambiciozno i mnogo energije se uloži - kazao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić