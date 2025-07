Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na Televiziji Newsmax Balkans, da će Srbija uspeti da prebrodi sve izazove, da je kraj obojenoj revoluciji, kao i da će se vlast birati isključivo na izborima, a ne na ulici.

-Siguran sam da će Srbija uspeti da prebrodi sve izazove, da je kraj obojene revolucije koja je snažno finansijski pripremljena. Suštinski ispustili su revoluciju u februaru i martu, nisu znali kako tada da finiširaju proces, te su tada pali. Zabrinut sam, jer će određene podele u društvu ostati malo duže. Određene institucije su doživele ozbiljnu destrukciju, kao što su obrazovanje i pravosuđe. Ostaće posledice duži period, profesori, roditelji, deca, kada se podele. Pumpali su nedeljama i mesecima i to mora da ostavi negativne refleksije - rekao je Vučić.

Upis studenata na državne fakultete ove godine, prema rečima Vućevića, potpuna je kataklizma.

-Manje brucoša je konkurisalo, svi su primljeni. Nema selekcije, nekada nije bilo tako. Osetiće se posledice na državne fakultete i sledeće godine. Otvoren je zlatan put za privatne fakultete. Naših studenata puno se odlučuje za Sloveniju recimo, jer je sve besplatno. Mi koji smo najjači i najveći u ovom delu Evore doživeli smo krah univerziteta - naveo je Vućević za Televiziju Newsmax Balkans.

To što blokaderi idu na kuće političkih neistomišljenika, posebno na njega, potvrda je, kako je naglasio, da im je velika prepreka.

- Velika sam prepreka, separatistima pre svega. Vrebaju svaku priliku, Tepić i Pajtić, njima sam meta. Dobio sam na političkoj težini. Svaki ponedeljak idu na moj stan. Advokatska komora ćuti, i za mene, i za Mićina. Oni nisu ušli u završni deo. To su scene iz 41', 45. godine. Neće oni pucati, političari ne dolaze na moj stan. Čekaju da se pojavi neko kao u Vrnjačkoj Banji. Što dolazite kod mene kada sam bivši i propao.Što me ne tražite u vilama i hacijendama koje tobože imam, kao što govori Marinika. Pajtić i Marinika bi voleli da se ponovi 45. godina. Da likvidiraju protivnika. Poslednji čin je da se prolije srpska krv. Kao u Vrnjačkoj Banji. To vam upumpavaju. Priželjkuju građanski rat. Ako budemo odgovorni, država ima snage da odgovori na izazove. Mislim da Srbija može ovo da prebrodi. Svi koji krenu u nasilje moraju biti sankcionisani. Ko je vršio nasilje, odgovaraće, verujem da će to vreme doći, samo tako čuvamo državu- jasan je Vučević.

Srpska napredna stranka je u ovim izazovnim vremenima, kako je rekao Vučević uspela da sačuva vitalnost, te je ponosan na svakog člana.

-Prvi sam među jednakima. Nije lako naslediti Vučića. Stranka je pokazala neverovatnu vitalnost. Ponosan sam na svakog člana. Niko nije otišao. Iako smo bili izloženi stotinama napada. Devet meseci je trajao lov na veštice, proglašavani smo batinašima, procesuirani smo. Ovo što se desilo zahteva analizu. Da se vidi da li je neko iz SNS- a doprineo odijumu građana. Da se vidi da li je bilo grešaka i ko ih je činio. Moramo izvući pouke. Srbija je za godinu i po dana doživela tri dogaćaja koji su okidači problema u društvu. Neke stvari smo hteli brže da uradimo, ali biće. Uvek smo spremni za izbore. Kada bude politički momenat i dogovor da se ide na izbore, mi ćemo to prihvatiti. Nismo još pričali o budućem predsedniku države. Vučiću još traje mandat- naveo je Vučević.

Vučević je istakao da su svi Srbi u regionu zabrinuti za dešavanja u Srbiji.

-Ove nedelje imam sastanak sa predsednikom Makedonije. Bio sam u poseti Crnoj Gori, oduševljen sam kako su me dočekali, kako cene državu i predsednika Vučića. Pre toga sam bio u Bratuncu, na pomenu žrtvama zločina u Podrinju, i u Nevesinju sam bio. Ista je briga u svim mestima gde su Srbi, a to je da su zabrinuti za ovo što se dešava u Srbiji. Poruka je da ako Srbija padne, njima će život biti gori. Bajke su da svi svima žele dobro. Što bi se Hrvatska radovala da smo utrostručili BDP, da gradimo puteve. To im je konkurencija. Ostali smo u jugoslovenskim hodnicima dilema i lutanja. Verujemo da je sve slatko, a nije. Oni ne kriju da su zagovornici NDH, dosledni su u tome. Uvek su u nekim ustancima i terorističkim akcijama. Doveli su do ustavnih promena 1974. Imaju kontinuitet i toga se drže. Videli smo skup u Zagrebu, na koncertu Tompsona, kako se pozravljaju, kao nacisti. Imate ljudi koji se hvale kako su ih dočekali u Osijeku, na primer -rekao je Vučević.

Vučević je istakao da je zabrinut za Srbe na Kosovu, jer Kurti koristi svaku priliku da pojača pritisak.

-To mu se prećutno odobrava od strane Međunarodne zajednice. Veoma sam zabrinut. Ovo što se dešava kod nas, koriste za sebe. Neće stati, te sam zaista zabrinut - rekao je Vučević.

-Srbija neće biti na kolenima, sačuvaćemo je. Neće biti građanskog rata i bratoubilačkog stradanja. Sve smo bliži povratku u nomalan život. Molim građane za strpljenje. Vlast će se birati isključivo na izborima kada budu raspisani, a ne na ulici - jasan je Vučević.

Autor: Iva Besarabić