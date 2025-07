ANA BRNABIĆ U RUINIRANOM SKC-U: Blokaderi uništili sve, KRALI i ostavili KUKASTE KRSTOVE na zidovima!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas je obišla zgradu Studentskog kulturnog centra, koja je ostala ruinirana nakon višemesečne blokade.

Kako je utvrđeno, blokaderi su pet meseci okupirali prostorije SKC-a, a za sobom su ostavili uništen inventar, išarane zidove, gomilu smeća, ali i niz bizarnih predmeta, koji su šokirali zaposlene i posetioce.

Direktor SKC Slavoljub Veselinović istakao je da je šteta ogromna i da su mnoge stvari trajno nestale, uključujući i 54 kompjutera.

– Ukradeni su rasveta, ozvučenje, čak i telefonska centrala i nadzorne kamere. Biće potrebna značajna ulaganja kako bi koncertna delatnost mogla ponovo da se pokrene – rekao je Veselinović.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković komentarisao je situaciju rečima:

– Nema nadzora, nema komunikacije – živela mafija.

Ana Brnabić je tokom obilaska zgrade poručila da će država raditi na povraćaju što većeg dela arhivske građe, i tom prilikom ukazala na apsurdne detalje koje je zatekla.

– Pogledajte ova pravila koja su sami istakli. Nisu poštovali nijedno. Piše da je žestina zabranjena, a od količine flaša gore može kafana da se otvori. Zabranjeno pušenje u velikoj sali – a pušilo se svuda. Dakle, plenum im je izglasao da mogu da ukradu sve što im padne pod ruku – naglasila je Brnabić.

Ana Brnabić je zamolila direktora SKC da ova "pravila" ostavi na zidu, da svi vide šta se dešavalo.

- Ostavili su građanima Srbije sve ovo što vidimo. To je svedočanstvo kakve su njihove vrednosti, tj da ih nema. Sve je mržnja, nasilje, lopovluk i pravljenje haosa. Dobro je da ljudi vide kako bi izgledala budućnost Srbije da su blokaderi pobedili - kazala je predsednica Skupštine.

Istakla je da je SKC bio pod okupacijom šest meseci.

- Govorili su nam, kao i sa Srbijom, da je ovo mesto od posebne važnosti za njih, kao jedan od centara kulture. E sada zamislite kako izgleda mesto koje je za njih od posebne važnosti, kako bi izgledali sve ostalo što je njima manje važno. Još jednom pozivam ljude da dođu na ovu izložbu - naglasila je ona.

Ovako kako izgleda SKC izgleda većina naših fakulteta koje su okupirali blokaderi.

- Neki izgledaju i mnogo gore. Poštujući autonomiju fakulteta, predsednik Vučić je rekao da ćemo poštovati autonomiju univerziteta u svakom slučaju. Mi ne možemo da uđemo tamo i da zovemo građane da dođu da vide kako to izgleda. Ali u SKC možemo, da pokažemo delić onoga što su blokaderi ostavili za sobom - rekla je Ana Brnabić.

Tako blokaderi zamišljaju lepšu i bolju Srbiju, naglasila je ona.

- Mnogi su im na početku verovali, padali su ničice pred njima, a vidite kako bi Srbija izgledala da su oni pobedili. Od danas će krenuti izložba, i puštaće se samo određeni broj ljudi da pogleda izložbu zbog bezbednosnih razloga. Mi planiramo mesec dana da to traje, može se i produžiti. Odmah nakon toga krećemo u sređivanje SKC-a, i da pokažemo još jednom kako smo drugačiji od njih, i kakva je naša vizija. Da sredimo SKC i sačuvamo sve ono što je moguće sačuvati, i da to još bolje sačuvamo u budućnosti, i da SKC-u vratimo stari sjaj. To je kultno mesto i za Beograd, i za Srbiju - kazala je predsednica Skupštine.

Autor: Dalibor Stankov