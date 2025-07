Stanković o upisu na fakultete: Manji broj prijavljenih epilog obojene revolucije

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da se za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu ove godine prijavilo oko 1.000 kandidata manje nego prošle godine, i ocenio da je to epilog obojene revolucije i posledica toga što je univerzitet osam meseci bio potpuno disfunkcionalan i politizovan.

Stanković je ocenio da odgovornost za manje prijavljenih kandidata na tom univerzitetu snosi i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić koji je, kako je rekao, zanemario funkciju rektora i bavio se političkim liderstvom, a koji sada odgovornost pokušava da prenese na državu i trendove u demografiji.

''Ne vidim šta je država kriva. Država je izašla u susret univerzitetu i odobrila kvote pre nego što je u potpunosti kompletiran proces nadoknade nastave. Želeli smo da otvorimo perspektivu da se beogradski univerzitet bez problema finansira u sledećoj školskoj godini, a finansiranje je osnova normalnog rada, odnosno odvijanja obrazovnog procesa. Tako da ne vidim na koji način država može da ima odgovornost za to'', rekao je Stanković.

On je rekao da su univerziteti tražili i dobili upisne kvote, kao i da je država za 17 odsto povećala koeficijent za plate u visokom obrazovanju i da je preuzela obavezu da refundira 50 odsto školarine za samofinansirajuće studente.

''Dakle, nikada više novca nije bilo. Podignute su plate univerzitetskim radnicima. Koji univerzitet na svetu može da postoji i da ima reputaciju, a da se na njemu ne odvija aktivna nastava? To što konkurencija državnim univerzitetima profitira iz toga što je državni univerzitet bio disfunkcionalan, to je pitanje za one koji upravljaju državnim univerzitetom, a to su pre svega univerzitetske vlasti'', rekao je ministar.

Stanković je rekao da Filozofski fakultet, koji je najavio da će primiti sve kandidate bez obzira na to da li će dobiti kvote za upis, ima problem sa ispunjavanjem predviđenih kvota, osim na Katedri za psihologiju, jer se prijavilo manje studenata nego što je kvotama predviđeno.

''Recimo za sociologiju je bilo 100, a prijavilo se 33. To je odraz, valjda, onih profesora koji vole da dinstaju, kuvaju i prže. A onda, kada to čuju budući studenti, odustanu od toga'', rekao je Stanković.

On je kazao da će krizu sa upisom Filozofski fakultet najverovatnije pokušati da reši neselektivnim upisom, ali i premeštanjem kandidata po smerovima.

''Osam grupa ima problem sa prijavljenim studentima, zato što ih ima manje nego što su kvote, pa će ih prebacivati po smerovima, kako se deca budu odlučivala'', rekao je Stanković.

On je kazao da sadašnje stanje na univerzitetu, ukoliko se sumiraju efekti obojene revolucije, podseća na sintezu onoga što se dešavalo u vreme NATO agresije i u vreme epidemije COVID-a.

Podsetio je da je neselektivni upis bio karakteristika rada univerziteta nakon NATO bombardovanja, a da je onlajn nastava primenjivana u vreme epidemije koronavirusa.

''Nažalost, zahvaljujući obojenoj revoluciji u visokom obrazovanju, došli smo u situaciju da prosvetni epilog te revolucije bude onlajn nastava koja je iznudica, a sa druge strane neselektivni upis koji je posledica male zainteresovanosti studenata na pojedine fakultete i grupe'', rekao je Stanković.

Ministar je kazao da se zbog stanja na univerzitetima u Srbiji dešava migracija i da studenti iz Srbije odlaze da studiraju u Republiku Srpsku, Crnu Goru, Sloveniju i na neke druge destinacije.

''Ta migracija nije nešto što nije moglo da se očekuje. Mi ćemo videti razmere toga kada vidimo u potpunosti rezultate upisa'', zaključio je Stanković.

