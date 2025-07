NIKO VIŠE NEĆE MOĆI DA VAS IZBACI IZ STANA! Vučić najavio ustavne izmene – država konačno štiti pravo na dom!

Osim povećanja plata i penzija, nove ekonomske mere koje je država najavila podrazumevaju i jeftinije proizvode, povoljnije kamate na kredite, ali i – što je posebno značajno – zaštitu socijalno ugroženih građana od prinudnih iseljenja.

Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, procedura za promenu Ustava biće pokrenuta u septembru, a cilj je jasan – da izvršitelji više ne mogu izbacivati socijalno ugrožene građane iz njihovih stanova.

- Imamo mnogo sirotinje kojoa je stradala od izvršitelje, nisu krivi izvršitelji nego svi koji su donosili te zakone i svi mi koji smo pri tome ostajali, sada ne možete to da promenite moramo da menjamo ustav da bi smo ograničili izvršenje da ne možete da izbacite čoveka od 50, 60 kvadrata, krenuli bismo već u septembru u proceduru - izjavio je predsednik Vučić.

Građani sa kojima smo razgovarali pozdravljaju ovu inicijativu i smatraju je važnim korakom ka pravednijem društvu.

Ministar pravde Nenad Vujović takođe je podržao ovu odluku, navodeći da će Srbija na ovaj način uskladiti svoje zakonodavstvo sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja garantuje pravo na dom.

- Mora se uzeti u obzir da mu je to jedini dom da tu živi sa porodicom da je u stanju socijalne ugroženosti i socijalne nužde, da ima maloletne dece, da li ima lica koja su invalidna to su sve parametri koje sud mora naknadno razmotriti pre ne go što uđe u prodaju jedinog doma nekom licu zbog duga - rekao je ministar za TV Pink.

Predstavnik Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja Vujadin Masnikosa rekao je da se time pre svega štiti pravo mirnom uživaocu doma da nem ože da bude iseljen.

- U našoj praksi to najviše dolazi do izražaja kod nesavesnih investitora koji su gradili brojne stanove po velikim gradovima, a nisu završili proces uknjižbe. Ta iovina je i dalje na investitorima, a oni su brojnim sudsim postupcima javljaj ukao izvršni dužnici i onda imamo situaciju da zarad duga investitora građanin biva iseljen iz stana, ta mogućnost više neće postojati - rekao je Masnikosa.

Ovim zakonom, Srbija će se usladiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja ganartuje pravo na dom.

Autor: Dalibor Stankov