SVE VREME POKUŠAVAJU DA ME UHAPSE! Predsednik Vučić: Pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, pa to je samo da se smejete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom današnje posete opštini Žitorađa osvrnuo i na hapšenje Gorana Vesića i Tomislava Momirovića.

"Oni sve vreme pokušavaju da me uhapse, sve vreme to rade zajedničkim snagama. Nego im nikako ne ide. Pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, pa to je samo da se smejete" izjavio je Vučić komentarišući ponašanje tužilaštva.

"Što se tiče obojene revolucije i kriminalnog ponašanja tužilaštva za organizovani kriminal, a ne protiv organizovanog kriminala, o tome ću takođe sutra da govorim, kao i o njihovim medijskim poslanicima i o njihovim poslušnicima u okviru srpske policije. Ono što je za građane važno, to je da sledi vreme odluka, sledi vreme odgovornosti i sačuvaćemo i obraniti Srbiju", istakao je Vučić.

Podsećanja radi, bivši ministar Tomislav Momirović uhapšen je danas odlukom Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK).

Njemu je određen pritvor do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo "Zloupotreba službenog položaja".

Autor: Dalibor Stankov