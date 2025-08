Aleksandar Vučić, predsednik Srbije obratio se javnosti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, navodeći da je donet zaključak kojim se oštro osuđuje presuda predsedniku Miloradu Dodiku.

Predsednik je rekao na početku obraćanja da ima jednu dobru vest.

- Dobio sam pismo od našeg prijatelja predsednika Vlade Kraljevine Španije Pedra Sančeza kojim potvrđuje da će Španija učestvovati na Ekspu 2027 u Srbiji, i time je sasvim jasno da ćemo biti rekorder - rekao je on.

Kazao je da su na sednici bile dve tačke dnevnog reda - situacija u Republici Srpskoj i progon i maltretiranje Srba na KiM.

- Veoma pažljivo smo radili na zaključku posle izricanja presude Miloradu Dodiku, i mogli ste da primetite kako se politički pripremala ta presuda, uz vršenje strašnog pritiska raznih činilaca, do toga da su stranke u Sarajevu pretile da će izaći na demonstracije ako ne osude Dodika - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da je pričao sa dvojicom svetskih lidera koji su ga upozorili kako bi trebalo da teče ponašanje Republike Srbije.

- Ja sam rekao da sam razumeo, ali sam istakao da je Srbija suverena država, i da sami donosimo svoje odluke - istakao je on.

On kaže da je za Srbiju ovo najteža situacija posle 2008. godine.

- Oštro se osuđuje presuda predsedniku Miloradu Dodiku, kojom mu je izrečena jednogodišnja kazna zatvora i zabrana bavljenja politikom, a zbog nepoštovanja Kristijana Šmita. Ove odluke su duboko nemoralne i krše osnovna načela, od prava na slobodu izražavanja do prava na suverenitet i integritet, i krše Ustav BiH i Dejtonski sporazum. Stoga Srbija ne prihvata presude suda BiH - pročitao je Vučić odluku.

Dalje je nastavio ističući da je situacija u regionu veoma narušena i da su Srbi posebno ugroženi.

- Akti koji su doneti ugrožavaju stabilnost u BiH, kao i demokratski karakter unutrašnjih odnosa. Srbija kao potpisnik i garant Dejtona nastaviće da insistira ne njegovom punom poštovanju. Srbija će u skladu sa Ustavom i Dejtonom iskoristiti sva diplomatska i pravna sredstava da podrži RS i njene legitimne predstavnike. Srbija će se protiviti unitarizaciji BiH, zalagaće se za poštovanje integriteta BiH, uz puno poštovanje RS. Protiviće se ugrožavanju Republike Srpske. Zalagaćemo se za stabilnost, to je vitalni nacionalni interes Srbije - pročitao je predsednik.

Ističe da je ovaj tekst jednoglasno usvojen, i da je to obavezujuć dokument.

- Naglašavam da je situacija na KiM posebno teška, i da će Kurti pred dolazeće lokalne izbore pokušati da ukloni Srpsku listu. On ima dva odsto podrške, a upravlja opštinama na Severu KiM. Nastavićemo sa aktivnostima, i sutra ću upoznati najvažnije predstavnike iz sveta i Evrope sa kojima ću pričati. Predstoji nam teška borba za opstanak našeg naroda na KiM, ali moram reći - Mnogo je teško na Kosovu i Metohiji, ali najveći strah mi izaziva situacija u BiH. Neki ljudi misle da imaju pravo da donose odluke kakve hoće, i da se podrazumeva da je to uobičajeno - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je prošlo više od 10 godina od kako je zamalo ubijen u Potočarima, i da i dalje nema presude nijednog suda.

- Ali zato zbog izgovorene reči predsednik Republike Srpske mora da ide u zatvor. Niti je koga tukao, niti je koga linčovao. Samo je govorio ono što misli, sa pravom! Zamislite političke perverzije, šest godina ne sme da se bavi politikom na bilo koji način. Oni dakle kažu da srpski narod nije nosilac narodnog suvereniteta, i da njihov izbor ne vredi ništa - naglasio je on.

Daćemo sve od sebe da se mir i stabilnost sačuvaju, ali su ovome doprinele odluke zapadnih zemalja.

- Oni su ovo podržali i izveli. Sada razumem zašto su odbijali moje ponude za kompromisom. I kada sam se viđao sa Ruteom, i kada sam išao u Brisel. I sada mi se odvija sve u glavi kako i šta su govorili. I razumem zašto su nameštali Dodika koji im je greškom poverovao, pa otišao u Sarajevo za ukidanje pritvora. Ali, iako sam po godinama nešto mlađi, naučen sam da im ne verujem ništa, i da im nikada ne treba verovati, odakle god da dolaze. I odlično sam naučen. Zapamtio sam Briselski sporazum, traktat bih mogao da napišem o svim prevarama kojima smo bili izloženi. I magarac nauči, tako sam i ja naučio - dodao je on.

Vučić kaže da je težak period pred nama, i pozvao je ljude da sutra uveče dođu na obeležavanje zločinačke akcije Oluja.

- Primetili ste oduševljenje na Zapadu povodom mimohoda u Hrvatskoj, vojne parade. Ni reči o tome zašto slave ubijanje Srba i proterivanje. Naša suza nije imala i nikada neće imati roditelja. Ali mi nismo narod ako ne pokažemo poštovanje za svoje žrtve. Sutra će doći i predsednik Dodik, i patrijarh srpski. I dalje nema naloga za hapšenje niti bilo čega sličnog, moći ćete i njega da čujete. Ja ću pričati sa njim da čujem sve planove, da ne budemo samo puki posmatrači - rekao je predsednik.

On kaže da postoje mnogi ljudi u Srbiji koji olako shvataju sve ovo.

- Ideje stranaca su sledeće - Prođe to, dođu neki izbori, onda postave svoje, pa ukinu Šmita i sve to funkcioniše kao u nekoj bajci. A posle toga će da pričaju da su izbori u Srbiji namešteni. Spremni su agenti razni ovde, uglavnom su vezani za razne zapadne agencije. I onda hoće da predlože Jensa Stoltenberga kao svog Gonzalesa. Ali onda hoće i Piculu ili nekog od parlamentaraca, da ukinu i Srpsku i Srbiju na kraju - rekao je Vučić.

O carinama SAD uvedenih Srbiji kaže da naši timovi razgovaraju na najvišem nivou, i da će to biti rešeno.

- Što se tiče štete od obojene revolucije, ona je ogromna. Razaraju nas blokaderske aktivnosti. Nemoguće je da doprete do svih njih, tu nema ničega racionalnog. Da, naneta nam je više nego velika šteta. Time ću se baviti dodatno kada budemo predlagali novi set ekonomskih mera - kazao je predsednik.

Na pitanje šta će se desiti ako Sarajevo izda nalog za hapšenje Dodika, a on bude u Srbiji, Vučić je odsečno rekao da neće.

- Svi organi moraju da poštuju današnje odluke. Dodik je legalno i legitimno izabran, i on je uvek dobrodošao u Srbiji. Malo sam i ljubomoran koliko je sada popularan - rekao je predsednik.

O najavama "oluje" od strane Marinike Tepić, Vučić kaže da će u ponedeljak biti 30 godišnjica Oluje, velike srpske tragedije.

- Mnogi su pobijeni, ogroman broj proteran. Ali sam srećan zbog uspeha njihovih potomaka u Srbiji, mnogo doprinose napretku naše zemlje. Ti ljudi nisu mogli bez svog naroda. A što se tiče nje, ona je mislila na nešto drugo. Ona je najavljivala nova hapšenja, video sam ja rešenja i za Momirovića i Vesića. To je skandalozno. Meni je čudno kako da sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog ne uhapsite. Jel moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik? Kako je to moguće, samo mi to objasnite. Ili to što sa njim pijete u kafani ga ekskulpira svega - pitao je Vučić.

Što se tiče najave oluja, sa zadovoljstvom čekam da vidim šta spremaju, rekao je on i dodao - ali nikako ne zaboravite, vreme odgovornosti dolazi.

- Mnogo biste se iznenadili kada biste čuli sve šta se dešavalo! Postoje ljudi koji su umislili da su gospodari života i smrti. Ovo će ipak biti pravna država gde neće stranci određivati ko će sedeti iza rešetaka, a ko ne. Čak i daj kada je određivao ko će biti uhapšen rekao je: "Morate da uhapsite, sve je dogovoreno sa Evropljanima". Pa će morati da objasni kome je slao to na odobrenje, kojim ambasadama - rekao je Vučić.

Oni znaju da neće pobediti na izborima, već im treba dodatna kriza, da bi doveli Stoltenberga i nekoga od parlamentaraca, naglasio je predsednik.

- Znaju da ne mogu da pobede na demokratskim izborima. Jedino što su zaboravili da ja nisam Milošević. On je bio šarmantniji, ali ja sam malo oprezniji i za nijansu temeljniji u pojedinim stvarima. Ne plašim ih se uopšte - rekao je predsednik.

Autor: Iva Besarabić