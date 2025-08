VUČIĆ O HAPŠENJU MOMIROVIĆA: Kako je moguće da uhapsite trojicu potpisnika dokumenta, a četvrtog ne? Zaštićeni prijatelj VRHOVNOG BLOKADERA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

On se, odgovarajući na pitanja novinara, dotakao i najave "oluje" od strane Marinike Tepić. Vučić kaže da će u ponedeljak biti 30 godišnjica Oluje, velike srpske tragedije.

- Ona je najavljivala nova hapšenja, video sam ja rešenja i za Momirovića i Vesića. To je skandalozno. Meni je čudno kako da sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog ne uhapsite. Jel moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik? Kako je to moguće, samo mi to objasnite. Ili to što sa njim pijete u kafani ga ekskulpira svega - pitao je Vučić.

Podsetimo, bivši ministar Tomislav Momirović uhapšen je juče odlukom Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK). Momirović je danas saslušan, a detaljnije o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Autor: Iva Besarabić