'VUČIĆ O HRVATSKOM SLAVLJENJU OLUJE' To nije od juče, 300.000 ljudi na koncertu koji slavi nacizam, za to su potrebne godine priprema

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva osvrnuo se i na slavljenje zločinačke akcije "Oluja" u Hrvatskoj.



Kad je u pitanju ustaško slavlje "Oluje" u Hrvatskoj, Vučić kaže da to nije od juče.

- Da dovede 300.000 ljudi na koncert koji slavi nacizam u svom najgorem obliku kao što je ustaštvo... Za to su potrebne godine priprema, javnog mnjenja, godine vaspitavanje dece da to prihvate - rekao je on.

Podsetio je na snimak dece koja viču "Za dom spremni" i pevaju Tompsonovu pesmu.

- Naravno da Evropa ćuti - rekao je Vučić.

Ističe da je to zbog toga što Evropa smatra da, ako Srbija pokuša da štrči, podigne glavu ili ekonomski napreduje, mora biti sputana.



- Zbog toga je obojena revolucija imala podršku iz nekih evropskih zemalja - kazao je Vučić.

Ništa neočekivano u Hrvatskoj nema, ali mi moramo da se dičimo svojom antifašističkom prošlošću, dodao je .

Autor: D.B.