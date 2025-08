'NEBOJŠA VUJOVIĆ BIO NAJVEĆI ZAGOVORNIK ULASKA U NATO' Vučić: Svu svoju energiju u Vašingtonu ustremio je na to

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Prva istakao je da je Nebojša Vujović bio najveći zagovornik ulaska Srbije u NATO.

Kaže da je bivši ambasador Nebojša Vujović bio najveći zagovornik ulaska u NATO.

- Svu svoju energiju u Vašingtonu ustremio je na to da Srbija bude članica NATO. Vidite kakvi su ljudi lažovi i koliko su jadni. Đorđe Vukadinović nikada nijedno istraživanje nije radio, menjao je naciju i postao Vlah zbog dva srebrnjaka u skupštini. Izložen sam obojenoj revoluciji baš zato što neću da priznam nezavisnost tzv. Kosova. NATO niko nije pomenuo, ni Makron, ni Meloni. Niko od nas nije izgovorio reč "NATO". Čak i kada sam razgovarao sa Markom Ruteom, on je uvek bio fer, da nikada nije tražio da Srbija uđe u NATO, kao i Stoltenberg pre njega. Srbija će nastaviti ljubomorno da čuva vojnu neutralnost - kazao je on.

