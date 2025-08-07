Dodik reagovao na objavu Picule: Ne može Evropa da gradi mir, ako slavi etničko čišćenje

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da dok njega, demokratski izabranog predsednika, pokušavaju eliminisati političkom presudom, istovremeno promoteri rata sa puškom u ruci drže lekcije o demokratiji i pravu.

- Tonino Picula, izvestilac EU za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz "Oluje" - napisao je Dodik na platformi Iks, istakavši da "ako su to evropske vrednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje" i dodao:

Док мене, демократски изабраног предсједника, покушавају елиминисати политичком пресудом - истовремено промотери рата са пушком у руци држе лекције о демократији и праву.

Тонино Пицула, извјестилац ЕУ за Србију, објавио је своју ратну слику из "Олује".



Ако су то европске… — Милорад Додик (@MiloradDodik) 07. август 2025.

- Ja sam bio i ostaću opredeljen za mir, za dijalog, za slobodu naroda da biraju svoje lidere. Ne može Evropa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem.

Podsetimo, Tonino Picula, kog su sa najvećim osmehom pozdravljali zgubidani u Briselu kao obožavanog ideologa, sada otvoreno slavi dan kada su proterani i ubijani Srbi i govori koliko je ponosan na zločinačku oružanu akciju "Oluja".

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) 05. август 2025.

Dok je Picula slavio zločačku akciju, objavio je i fotografiju kako stoji naoružan.

Autor: S.M.