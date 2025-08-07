AKTUELNO

Politika

Dodik reagovao na objavu Picule: Ne može Evropa da gradi mir, ako slavi etničko čišćenje

Foto: Tanjug/SRNA/KABINET PREDSEDNIKA RUSIJE

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da dok njega, demokratski izabranog predsednika, pokušavaju eliminisati političkom presudom, istovremeno promoteri rata sa puškom u ruci drže lekcije o demokratiji i pravu.

- Tonino Picula, izvestilac EU za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz "Oluje" - napisao je Dodik na platformi Iks, istakavši da "ako su to evropske vrednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje" i dodao:

- Ja sam bio i ostaću opredeljen za mir, za dijalog, za slobodu naroda da biraju svoje lidere. Ne može Evropa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem.

Podsetimo, Tonino Picula, kog su sa najvećim osmehom pozdravljali zgubidani u Briselu kao obožavanog ideologa, sada otvoreno slavi dan kada su proterani i ubijani Srbi i govori koliko je ponosan na zločinačku oružanu akciju "Oluja".

Dok je Picula slavio zločačku akciju, objavio je i fotografiju kako stoji naoružan.

Autor: S.M.

#Evropa

#Milorad Dodik

#Tonino Picula

#demokratija

#etničko čišćenje

