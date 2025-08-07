Vučević: Srbi moraju da sačuvaju Srbiju i Srpsku

Srbi moraju da sačuvaju Srbiju i Srpsku, koje su pod velikim udarom, poručio je danas predsednik Srpske napredne stranke i izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević u Bosanskom Petrovcu na obeležavanju godišnjice stradanja civila u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti.

On je u izjavi novinarima nakon pomena komentarisao odluku CIK BiH o oduzimanja mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i istakao da to nije udar na dvojicu ljudi ili na dva predsednika ili na nekoliko ljudi oko njih već je udar na državu.

"Nažalost, neki naši sunarodnici su deo toga, jer su zaneseni nekim svojim interesima i zaluđenosti da čine neku dobru stvar. Jer, nije normalno da srušimo državu da bi se neko dočepao stolice", rekao je Vučević.

On je poručio da će Srbija i Srpska biti zajedno i obeležavati sve ono što mora biti obeleženo.

"I kada smo pobeđivali i kada smo stradali. To mora biti zapisano u udžbenicima, da bi deca učila o tome, kako se ne bi ponovilo", rekao je Vučević.

Govoreći o zločinima u zločinačkoj akciji Oluja, Vučević smatra neprihvatljivim da 30 godina traje tišina i slepilo kada su u pitanju srpske žrtve i srpska tragedija.

"Za mene je i dalje neverovatno da neko može da prećuti ovaj zločin ili da ga pretstavlja u nekom drugom kontekstu samo zato što su žrtve bili Srbi, a izvršioci pripadnici hrvatske vojske", rekao je Vučević.

Da se nekom drugom dogodilo, Vučević je ocenio da bi onda to znao celi svet.

"Ovo je mesto velikog stradanja, gde ne možete da dođete a da ne osetite tugu ali i poštovanje", rekao je Vučević, prenela je Srna.