UJEDINILI SE VLAST I OPOZICIJA U SRPSKOJ! Stanivukovićev šamar Sarajevu: PDP nije za prevremene izbore

Izvor: Novosti, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Lider Partije demokratskog progresa (PDP) i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković na današnjoj konferenciji za medije izjavio je da PDP neće učestvovati na eventualnim prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske koje mediji u Sarajevu priželjkuju nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

– Nećemo graditi političku budućnost na tuđoj propasti. PDP neće učestvovati na izborima koji proizlaze iz političko-pravosudnog inženjeringa. Promene u društvu moraju doći voljom naroda, a ne odlukom suda – rekao je Stanivuković.

Stanivuković je dodao da PDP neće biti "figura u igri kojom se ruši politički protivnik bez izbora", te da će stranka razmotriti daljnje korake u skladu s demokratskim principima, ali izvan “pravno-političkih manipulacija koje vode produbljenju krize”.

