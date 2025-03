Vulin: Nije Banjaluka Zagreb iz 1941. godine, ne može se u Banjaluku ulaziti silom

Potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin izjavio je danas da je presuda Miloradu Dodiku osveta Dodiku zato što se bori za Srpsku i za Srbiju i za čitav srpski narod.

"To vam je još jedan dokaz zašto obojene revolucije ne dolaze slučajno i uvek dolaze u širem kontekstu. U istom trenutku imate proteste na ulicama Srbije, imate radikalizaciju u parlamentu, imate podršku čitavog regiona protestima, imate sankcije NIS-u i imate presudu Miloradu Dodiku odnosno presudu Republici Srpskoj", izjavio je Aleksandar Vulin.

"Nije to presuda Dodiku, Milorad Dodik nije kriminalac, to je osveta Miloradu Dodiku zato što se bori za Srbiju i za Srpsku. Svi bošnjački članovi rukovodstva su izašli i rekli da će hapšenja biti masovna. Kako oni to misle da izvedu, silom ? Nema drugog načina nego silom i nasiljem", kazao je potpredsednik Vlade Srbije ističući da je presuda Dodiku protiv Dejtonskog sporazuma koji je suština BiH.

"Presuda Dodiku je protiv Dejtonskog sporazuma, a Dejtonski sporazum je suština Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik i Aleksandar Vučić traže da se poštuje Dejtonski sporazum, nema tumačene Bosne", poručio je Aleksandar Vulin.

Potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin izjavio je da Banjaluka nije Zagreb 1941. godine i da se u Banjaluku ne može ulaziti silom. Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin zamolio je bošnjačke predstavnike da se napokon urazume i da manje slušaju strance.

"Šta vi mislite upašćete u Banjaluku i uhapsiti predsednika Republike Srpske, a okupljeni građani će vas dočekivati cvećem? Pa nije to Zagreb 1941. godine kada ulaze Nemci, to je Banjaluka, ne možete u Banjaluku ući silom i hapsiti legitimnog predsednika Republike Srpske ili bilo koga. Molim bošnjačke predstavnike da učine sve da se nasilje izbegne, do vas je. Pa uvek ima neki Šmit i neki stranac koji narode u BiH dovodi do sukoba. Manite se Šmita on je penzioner, on je već otišao, ali vi ćete ostati tu jedni kraj drugih zauvek", izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Autor: Pink.rs