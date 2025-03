Vulin: Apelujem na sve činioce u BiH da shvate da je mir jedina opcija

Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas nije bilo opasnijeg trenutka. Presuda Miloradu Dodiku, a zatim i nalog za hapšenje Dodika, Stevandića i Viškovića je najopasniji potez bošnjačkog rukovodstva od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekao je potpredsednik Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

- To je pucanje u mir, to je pucanje u stabilnost ne samo BiH već čitavog regiona. Ne možete očekivati da se tako nešto monstruozno uradi Srbima, da im se uništi Republika Srpska i da Srbija bude mirna i ni na koji način ne reaguje na to - poručio je Vulin i pozvao sve činioce u BiH da shvate da je mir jedina opcija.

Istakao je da je veoma zabrinut i podsetio na izjavu Bakira Izetbegovića da Srbija neće reagovati ukoliko uhapse Dodika.

- Nije on to rekao zato što misli da Dodik nema političku podršku Beograda, ima apsolutnu političku podršku i predsednika Vučića i Beograda, ima podršku svih naših struktura, već zato što se nada da ćemo našim unutrašnjim sukobima biti sprečeni da na bilo koji način reagujemo, i da dok se mi budemo ubedjivali da li treba da se blokira Brankov most tri ili šest sati da će za to vreme Republika Srpska u mraku jednostavno biti udavljena i uništena. To naravno nećemo dozvoliti. Gde god sam bio i sa kim god sam razgovarao iz inostranstva svi su veoma zabrinuti zbog ovog razvoja dogadjaja.

Potpredsednik Vulin je apelovao na medjunarodnu zajednicu, koja suštinski odlučuje u BiH a ne bošnjačko rukovodstvo, da se dozove pameti i ostavi Republiku Srpsku da postoji u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

- Ne možete uništiti Republiku Srpsku i nadati se da je sve u redu i da niko neće reagovati. To ne smete da radite i ne smete koristiti ni unutrašnje probleme Srbije, sve ove sukobe koje imamo na ulicama naših gradova, sa nadom da Srbija neće reagovati i sa nadom da će Republika Srpska biti uništena, udavljena zato što ste nam organizovali obojenu revoluciju. Obojena revolucija u Srbiji nije uradjena samo zbog Srbije, uradjena je zbog Srba, uradjena je ne samo da bi se srušio predsednik Vučić, što jeste prvi cilj, već i da bi Srbija izgubila svaki potencijal da brani Srbe koji su očigledno ugroženi, napadnuti na prostoru BiH, tačnije Republike Srpske - kazao je Vulin.