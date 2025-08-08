AKTUELNO

Politika

BLOKADERI SKIDAJU TROBOJKE NA LIMANU! Ko su oni i šta hoće? Evo šta krije njihov sumanuti plan!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen ||

Na Limanu u Novom Sadu zabeležena je neuobičajena i uznemirujuća scena: grupa ljudi zaduženih za blokade, koji sebe nazivaju “blokaderima”, uklanja zastave Srbije — srpske trobojke — sa javnih površina. Ovaj čin izazvao je šok kod prolaznika i doveo do brojnih pitanja: Ko su oni? Šta žele? Zašto im smeta sve što je srpsko?

Kako su građani preneli, cilj blokadera je da uklone "srpske grafite" i simbole državnosti, a njihovo pojavljivanje na Limanu protumačeno je kao simboličan pokušaj potkopavanja nacionalnih vrednosti. Ipak, motivi i identitet ovih pojedinaca ostaju nejasni.

Pitanja se nameću:

Da li je ovo nasilni akt ili politička provokacija?

O kakvoj ideologiji je reč kada neko javno ponižava državni simbol?

I šta planiraju dalje?

Očito je da ovaj incident ide daleko izvan puke vandalizacije. Nije samo u pitanju uklanjanje zastava — u pitanju je namera da se ospori i sramoti nešto što je simbol jedinstva i državnosti. Upravo zato, građani traže hitne odgovore nadležnih, jer naše zastave ne smeju biti meta simboličkih obračuna.

Autor: Pink.rs

