BLOKADERI SKIDAJU TROBOJKE NA LIMANU! Ko su oni i šta hoće? Evo šta krije njihov sumanuti plan!

Na Limanu u Novom Sadu zabeležena je neuobičajena i uznemirujuća scena: grupa ljudi zaduženih za blokade, koji sebe nazivaju “blokaderima”, uklanja zastave Srbije — srpske trobojke — sa javnih površina. Ovaj čin izazvao je šok kod prolaznika i doveo do brojnih pitanja: Ko su oni? Šta žele? Zašto im smeta sve što je srpsko?

Блокадерима смета све што је српско.

Скидају тробојку на Лиману.

Најавили су да ће све српске графите уклонити.

Ко су они?! Шта су они?! pic.twitter.com/1vzXuBRA7T — 🐺 Оља 🐺 (@Srbijo_majko) 08. август 2025.

Kako su građani preneli, cilj blokadera je da uklone "srpske grafite" i simbole državnosti, a njihovo pojavljivanje na Limanu protumačeno je kao simboličan pokušaj potkopavanja nacionalnih vrednosti. Ipak, motivi i identitet ovih pojedinaca ostaju nejasni.

Pitanja se nameću:

Da li je ovo nasilni akt ili politička provokacija?

O kakvoj ideologiji je reč kada neko javno ponižava državni simbol?

I šta planiraju dalje?

Očito je da ovaj incident ide daleko izvan puke vandalizacije. Nije samo u pitanju uklanjanje zastava — u pitanju je namera da se ospori i sramoti nešto što je simbol jedinstva i državnosti. Upravo zato, građani traže hitne odgovore nadležnih, jer naše zastave ne smeju biti meta simboličkih obračuna.

Autor: Pink.rs