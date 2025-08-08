BLOKADERI SKIDAJU TROBOJKE NA LIMANU! Ko su oni i šta hoće? Evo šta krije njihov sumanuti plan!

Na Limanu u Novom Sadu zabeležena je neuobičajena i uznemirujuća scena: grupa ljudi zaduženih za blokade, koji sebe nazivaju “blokaderima”, uklanja zastave Srbije — srpske trobojke — sa javnih površina. Ovaj čin izazvao je šok kod prolaznika i doveo do brojnih pitanja: Ko su oni? Šta žele? Zašto im smeta sve što je srpsko?
Блокадерима смета све што је српско.— 🐺 Оља 🐺 (@Srbijo_majko) 08. август 2025.
Скидају тробојку на Лиману.
Најавили су да ће све српске графите уклонити.
Ко су они?! Шта су они?! pic.twitter.com/1vzXuBRA7T
Kako su građani preneli, cilj blokadera je da uklone "srpske grafite" i simbole državnosti, a njihovo pojavljivanje na Limanu protumačeno je kao simboličan pokušaj potkopavanja nacionalnih vrednosti. Ipak, motivi i identitet ovih pojedinaca ostaju nejasni.
Pitanja se nameću:
Da li je ovo nasilni akt ili politička provokacija?
O kakvoj ideologiji je reč kada neko javno ponižava državni simbol?
I šta planiraju dalje?
Očito je da ovaj incident ide daleko izvan puke vandalizacije. Nije samo u pitanju uklanjanje zastava — u pitanju je namera da se ospori i sramoti nešto što je simbol jedinstva i državnosti. Upravo zato, građani traže hitne odgovore nadležnih, jer naše zastave ne smeju biti meta simboličkih obračuna.
Autor: Pink.rs