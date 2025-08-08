PROVOKACIJA USRED SRPSKOG DELA MITROVICE! Albanski koncert tokom 'Mitrovačkih dana' – Srpska lista: 'Ovo je pokušaj zastrašivanja!'

Dok traje tradicionalna kulturna manifestacija „Mitrovački dani“ u severnom delu Kosovske Mitrovice, vlasti iz Prištine šokirale su javnost odlukom da organizuju koncert sa albanskim muzičarima u centru grada - i to baš u opštini sa srpskom većinom!

Ovakav potez vlasti na Kosovu, uz prisustvo članova pokreta Samoopredeljenje, Srpska lista ocenjuje kao namernu provokaciju i političku poruku – usmerenu ka zastrašivanju i pritisku na Srbe koji se bore za očuvanje svoje kulture i identiteta.

- Jasno je da se ovim pokušava ugasiti kulturni život srpskog naroda u Mitrovici i širiti strah - navodi se u saopštenju Srpske liste.

Još alarmantnija je informacija da se, prema tvrdnjama SL, lokalnim privrednicima preti kaznama ukoliko učestvuju u organizaciji "Mitrovačkih dana", čime se, kako kažu, direktno udara na ekonomsku i kulturnu slobodu zajednice.

Srpska lista poziva međunarodne predstavnike da zaustave Kurtijeve planove, koji – tvrde – imaju jasan cilj: podizanje tenzija i destabilizaciju severa KiM.

- Nastavićemo da branimo pravo na kulturu, okupljanje i slobodu. Nećemo dozvoliti da nas ućutkaju ni zastraše - poručuju iz Srpske liste.

Manifestacija "Mitrovački dani" traje do 12. avgusta, a tenzije na terenu su sve očiglednije.

Autor: Dalibor Stankov