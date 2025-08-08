Savez Srba u Italiji: Presuda Dodiku je opasan presedan, narušava se Dejton i pravo naroda na izbor

Savez Srba u Italiji oglasio se povodom presude predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, izražavajući duboku zabrinutost i punu podršku institucijama Republike Srpske i srpskom narodu.

U saopštenju se naglašava da je presuda donesena na osnovu, kako navode, „nametnutih normi“, i predstavlja ozbiljan udar ne samo na jednog političkog lidera, već i na celokupnu volju naroda koji ga je izabrao.

„Svako ko veruje u principe evropske demokratije ima moralnu obavezu da digne glas protiv pokušaja ukidanja autonomije Republike Srpske, koja je zagarantovana međunarodnim pravom i Dejtonskim mirovnim sporazumom“, poručuju iz Saveza.

Dodaju da pokušaji centralizacije BiH, koji dolaze mimo volje naroda, direktno narušavaju ustavnu strukturu zemlje i otvaraju prostor za destabilizaciju regiona. U tom svetlu, Savez upozorava i na ulogu međunarodnog faktora, posebno Kristijana Šmita, kojeg smatraju glavnim pokretačem politički motivisanog procesa.

„Ćutanje pred ovom nepravdom znači legitimizaciju uništavanja temelja mira i suživota u Bosni i Hercegovini“, navodi se u pismu.

Savez Srba u Italiji, osnovan 2015. godine, okuplja 12 udruženja i aktivno radi na očuvanju nacionalnog identiteta kroz kulturne, obrazovne i humanitarne aktivnosti. Pismo je potpisala predsednica Saveza, Lidija Radovanović, uz poruku da će učiniti sve kako bi se i u Italiji čuo glas protiv ove, kako kažu, nepravedne presude.

Autor: Dalibor Stankov