'ŠOKANTAN SNIMAK IZ SEVERNE MITROVICE' Starović o hapšenju Srba na KiM: Oštra slika policijske okupacije, neviđena bilo gde drugo u modernoj Evropi (VIDEO)

Ministar evropskih integracija Srbije Nemanja Starović, povodom hapšenja srpskih mladića u Severnoj Mitrovici, ukazao je da je „oštra slika policijske okupacije, koja nije viđena bilo gde drugo u modernoj Evropi“.

„Šokantan snimak iz Severne Mitrovice“, napisao je Starović na društvenoj mreži „X“, uz snimak na kojem se vidi kako Kosovski policajci hapse srpskog mladića u Severnoj Mitrovici, nakon koncerta u okviru džez festivala.

Konstatovao je da na Kosovu danas policija hapsi srpskog mladića zbog zviždanja nelegitimnom albanskom gradonačelniku.

„Oštra slika policijske okupacije, neviđena bilo gde drugo u modernoj Evropi“, ocenio je Starović.

SHOCKING footage from North Mitrovica, #Kosovo* today: Police arrest Serbian youth for booing an illegitimate Albanian mayor. A stark image of police occupation, unseen elsewhere in modern Europe. pic.twitter.com/HaSKZelKqC — Nemanja Starović (@nstarovic) 08. август 2025.

U Severnoj Mitrovici danas posle podne dve osobe srpske nacionalnosti su uhapšene zbog remećenja javnog reda i mira.

Kako je za Kosovo onlajn rekao zamenik komandira Kosovske policije za region sever Veton Eljšani, jedna osoba je kažnjena zbog verbalnog napada i puštena, dok je druga zadržana do 48 sati zbog pretnji.

Do hapšenja je došlo nakon koncerta u okviru džez festivala na šetalištu u Severnoj Mitrovici, čiji su organizatori iz Južne Mitrovice. U lokalima na šetalištu se posle podne okupio i veliki broj Srba, budući da se istovremeno održavaju „Mitrovački dani“, koje organizuju srpski ugostitelji.

U jednom trenutku, pojavio se i gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić, kojeg su građani izviždali.

Autor: Dalibor Stankov