DAČIĆ: Starović mi je rekao da nije govorio o Kosovu i sankcijama Rusiji kako se pojavilo u medijima

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da mu je ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao da o sankcijama Rusiji i o Kosovu i Metohiji, nije govorio onako kako se pojavilo u medijima.

"Ja sam ga pitao da li je to rekao (kako je obavljeno), on mi je odgovorio da nije rekao tako, da je to prevod", izjavio je Dačić za Radio televiziju Srbije (RTS).

Dačić je naglasio da je "poruka koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svima rekao - poruka Srbije". "Nema popuštanja oko Kosova i Metohije, nema uvođenja sankcija Rusiji. To je stav Saveta za nacionalnu bezbednost koji smo doneli još na početku tog sukoba (Rusije i Ukrajine)", rekao je Dačić.

Starović je austrijskoj agenciji APA rekao, kako su preneli mediji, da je Srbija spremna na veoma velike kompromise oko Kosova, kao i da u potpunosti učestvuje u sankcijama protiv Rusije "kada članstvo u Evropskoj uniji (EU) bude na vidiku" .

