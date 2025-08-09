Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je na tradicionalnoj manifestaciji Slovačke narodne svečanosti, u Bačkom Petrovcu.

Ministarka je naglasila da više od pola veka ova manifestacija nije samo kulturni događaj, već da svedoči o veličini i značaju slovačke zajednice u složenom mozaiku kulturnog života naše države.

-I ako imamo u vidu činjenicu da su prve Slovačke narodne svečanosti održane davne 1919. godine, iste godine kada je počela sa radom Gimnazija „Jan Kolar“, dolazimo do zaključka da je borba za prava Slovaka na ovim prostorima, odnosno na prostoru današnje Srbije, neodvojivo povezana sa srpskim političkim uticajem. To je dokaz dobronamernosti i bratskog osećaja koji naši narodi imaju jedan prema drugom. Pored Slovačkih narodnih svečanosti, važno mestu u očuvanju slovačkog nacionalnog identiteta imaju Slovačka evangelička crkva, od kojih se posebno po lepoti i značaju izdvaja ona u Staroj Pazovi koja datira još od 1771. godine, kao i Matica slovačka. Ove institucije predstavljaju temelje za očuvanje, negovanje i unapređenje nacionalnog identiteta slovačke zajednice, koja već više od dva i po veka čini neodvojivi deo kulturnog i društvenog života u Srbiji. Država Srbija uvek će biti tu da pomogne rad ovih ustanova, što smo do sada nebrojano puta i dokazali.

Mesarović je dodala da prijateljstvo slovačkog i srpskog naroda nije građeno samo na jezičkoj i kulturnoj bliskost te da je osvedočeno u zajedništvu u vremenima velikih iskušenjima.

-Srbi i Slovaci zajedno su položili neke od najtežih istorijskih ispita. Naša bratska Slovačka, i pored ogromnih pritisaka, ostala je dosledna primeni međunarodnog prava i nije priznala jednostrano i nelegalno proglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine. Kosovo i Metohija su zavetna zemlja srpskog naroda i svaki narod i država koji su tu činjenicu uvažili duboko su nas dirnuli i zadužili. Mi to pamtimo jer su nas bratski podržali onda kada nam je bilo teško. Tu ljubav Slovaka prema Srbima nikada ne smemo zaboraviti! Kao ni vašu pomoć i podršku koju dobijamo na putu evropskih integracija. Danas, kada smo u procesu realizacije sveobuhvatnog napretka Srbije, u periodu koji će istorija pamtiti kao period našeg odlučujućeg napretka pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, mi nastavljamo predani rad. Naš put je put razvoja, pravde i jednakosti! U tom smislu možemo puno da naučimo od naše braće i sestara Slovaka i Slovakinja, vrednih i poštenih ljudi. Radna etika i pošten rad neke su od vrednost kojima obogaćujete našu Srbiju i naše živote, i na tome vam neizmerno hvala! U razvoju naše zemlje slovačka zajednica ima važno mesto. Slovačka tradicija, jezik, škole i kulturne ustanove predstavljaju ponos naše države. A radna etika i etika stvaranja primeri su kako i mi Srbi treba u slozi da stvaramo i gradimo svoju domovinu: deca da se školuju i napreduju u vrlini, a stariji da mudrošću očuvaju naše istorijske i nacionalne vrednosti. Kao što drevna slovačka poslovica kaže - dobar sused je najbolja ograda. Znam i uverena sam da nas u daljem napretku ništa neće zaustaviti! Kao što smo bili zajedno u teškim vremenima, tako ćemo biti zajedno i u godinama novih uspeha, u izgradnji moderne, pravedne i ponosne Srbije, one Srbije koja radi i gradi i koja bratski grli svoju slovačku braću i sestre. Hvala vam što ovu zemlju činite bogatijom, različitijom i snažnijom! Živelo slovačko-srpsko prijateljstvo! Živela Srbija- zaključila je ministarka privrede.

