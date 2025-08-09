AKTUELNO

Politika

KURTIJEV TEROR NAD SRBIMA SA KOSOVA I METOHIJE SE NASTAVLJA! Beriša za Pink: U ovom trenutku postoji frontalni napad na Srbiju sa svih strana

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Igoru Popoviću, optuženom za navodno krivično delo „izazivanje razdora i netrpeljivosti“, prištinski tzv. sud odredio je kaznu od 3.000 evra i dve godine zabrane ulaska na tzv. Kosovo.

Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava, rekao je da pritisak na KiM i Republiku Srpsku samo ima za cilj da destabilizuje Srbiju.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je bila očekivana odluka iz prostog razloga što nas u oktobru tamo čekaju lokalni izbori i po svaku cenu pokušavaju da ometaju Srpsu listu kako ona ne bi učestvovala na njima. Poznato je da će Srpska lista kao ovako nastavi vratiti svoje nadležnosti u četiri severne opštine. To što su zabranili Igoru da poseti KiM je već po ugledu na Republiku Srpsku. Prvo su vršili pritisak na Srbiju, nisu prošli, pa na Kosovo i Metohiju, ni tamo nisu prošli, d abi doneli onako skandaloznu odluku po pitanju Dodika. Sve je to jedinstven postupak koji za cilj ima destabilizaciju Srbije - rekao je Beriša.

- Maltretirali su i Marka Đurića, kao i Jovića, mogu da ih nabrojim još mnogo. Lune je dobio kaznu od pet godina zatvora, jer je oštetio lokalno izborno mesto. Na Kosovu i Metohiji je dovoljno da se izgovori nešto što ima primesu srpskog i da vas proglase neprijateljem i da pokušaju na svaki način da vas devastiraju. U ovom trenutku postoji frontalni napad na Srbiju sa svih strana - rekao je Beriša.

Foto: TV Pink Printscreen

Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, osvrnuo se na odluku Centralne izborne komisija koja je oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Dodik svakako zna šta radi i odlaskom na referendum želi da dobije dodatnu podršku naroda. Ne samo zbog ovog slučaja već zbog čitave Republike Srpske koja je beskrajno važna za Srbiju. Bude li bilo šta narušenu u Republici Srpskoj, imaćemo haos i ovde -rekao je Bratina.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Boris Bratina

#Demo Beriša

#Novo jutro

#Pink.rs

#SNS

POVEZANE VESTI

Politika

SKANDALOZNA ODLUKA PRIŠTINSKOG SUDA: Igor Popović proteran sa Kosova i Metohije – dve godine zabrane i 3.000 evra kazne

Politika

BORIĆEMO SE DA BUDU KAŽNJENI SVI KOJI SU ČINILI ZLOČINE SRPSKOM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI! Ministarka Mesarović najoštrije osudila privođenje Igora

Politika

Petković: Pritvor za Popovića je politička odluka doneta po Kurtijevom nalogu, koji Srbima na Kosovu i Metohiji želi da zabrani i slobodu izražavanja!

Politika

ADVOKAT NAJAVIO ŽALBU: Sud u Prištini odredio pritvor od 30 dana pomoćniku direktora Kancelarije za KiM

Politika

SKANDALOZNA I PROTIVPRAVNA ODLUKA KURTIJEVOG REŽIMA Vučević oštro osudio pritvaranje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju 'Nećemo dozvoliti prot

Politika

'ZAHTEVAMO HITNO OSLOBAĐANJE IGORA POPOVIĆA IZ PRIŠTINSKOG KAZAMATA' Oglasio se Marko Đurić: Srbija ne može da toleriše kurtijevo divljačko ponašanje!