PANTIĆ PILJA: Dragan Đilas, koji se obogatio za vreme vlasti i protiv koga je još pokojni Zoran Dinđić podnosio krivične prijave danas je izjavio šta mu je priorotet kad on dođe ponovo na vlast

Biljana Pantić Pilja, narodna poslanica, reagovala je na izjavu Dragana Đilasa koji je danas obelodanio nameru da preuzme i studente i opoziciju, i da se na taj način dokopa vlasti.

- Dragan Đilas, koji je bio na vlasti, koji se obogatio za vreme vlasti i protiv koga je jos pokojni Zoran Đinđic podnosio krivične prijave, danas je izjavio šta mu je priorotet kad on dođe ponovo na vlast. RTS i BIA. Ne nove investicije, ne povećanje plata i penzija, ne bolji život građana, već valjda opet da se bogati na sekundama na Javnom servisu. Priča Đilas o pravosuđu, čovek za vreme čije vlasti je sprovedena reforma pravosuđa koja je unazadila srpsko pravosuđe 2010. godine. Tada, za vreme Đilasa, sudije su birane u prostorijama Demokratske stranke i sve sudije koje nisu bile podobne toj vlasti, ostale su bez posla. Đilas koji priča o spoljnoj politici, a najveći domet mu je slikanje i razgovor sa Piculom. Mada, Đilasova politika su sankcije Rusiji. Đilasova politika je i da se u Srebrenici desio genocid. Sva sreća pa Đilas neće ponovo doći na vlast. Ako može neko to da mu prenese. 'Ajde što ga neće ovi iz opozicije, 'ajde sto ga neće blokaderi, ali neće ga, i to je ono najbitnije, građani Srbije - istakla je Biljana Pantić Pilja na Instagramu.

Autor: Iva Besarabić