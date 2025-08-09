'ĐILAS JE SIMBOL UNIŠTENJA I URUŠAVANJA SRBIJE' Ana Brnabić poslala brutalnu poruku tajkunu koji je preuzeo blokaderski pokret

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odbrusila je tajkunu i predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP), Draganu Đilasu, koji je za svoju antisrpsku N1 otkrio da preuzima blokaderski pokret.

Brnabićeva je na svom Instagram nalogu najpre to konstatovala, a zatim poručila kako joj je zbog toga drago jer je "bitka bila surova, ali se pobednik sam javio".

- Toliko o njihovoj pravdi, borbi protiv korupcije, lepšoj i boljoj Srbiji. Devet meseci kasnije, sve je stalo u jednu reč - Đilas. A ta jedna reč je simbol uništenja i urušavanja Srbije - pola miliona ljudi ostalo bez posla, fabrike zakatančene, budžet opljačkan. I kada govori o tužilaštvu, jasno je da je to novom blokaderskom vođi vrhunski prioritet - kada bi oni radili svoj posao, on bi prvi bio u zatvoru - naglasila je Predsednica Skupštine Srbije.

Autor: Iva Besarabić