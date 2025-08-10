Gajić o postupku protiv Momirovića i Vesića: Pravna konstrukcija bez osnova i politička pozadina

Advokat i predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić ocenio je za NIN da proces protiv bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, kao i još dvoje državnih službenika, nema nikakvo pravno utemeljenje i da će „sigurno propasti“.

Hapšenja su sprovedena po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u okviru istrage o navodnim malverzacijama tokom modernizacije pruge od Novog Sada do granice kod Subotice, projekta vrednog više stotina miliona dolara.

Gajić ističe da su svi sporni ugovori potpisani po odluci Vlade Srbije, a ne na osnovu lične volje ministara ili drugih potpisnika.

„Vlada donosi zaključak – upravni akt – kojim prihvata ugovor ili aneks i određuje ministra da ga potpiše. U posebnoj tački zaključka piše da se pre realizacije moraju pribaviti mišljenja ključnih institucija: Ministarstva finansija, Ministarstva trgovine i Državnog pravobranilaštva. Tek kada sva tri kažu ‘u redu je’, ministar potpisuje. To je izvršenje odluke Vlade, a ne samostalna odluka“, objašnjava Gajić.

Prema njegovim rečima, ukoliko je u projektu bilo nezakonitosti, odgovorna bi mogla biti jedino Vlada, ali ona po članu 134 Ustava ima funkcionalni imunitet i ne može krivično odgovarati za odluke donete u okviru svojih nadležnosti.

„Za ono što glasate na Vladi, ne možete krivično odgovarati – isto kao što poslanici ne odgovaraju za ono što govore ili glasaju u Skupštini“, podseća on.

Gajić smatra da Tužilaštvo ne ispunjava ni osnovne uslove za određivanje pritvora u ovom slučaju.

„Nemoguće je da devet meseci nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je javnost možda bila uznemirena, i dalje koristite taj argument da bi nekoga zadržali u pritvoru. To je čista pravna fikcija“, ističe Gajić.

Podsetio je na niz propalih procesa Tužilaštva za organizovani kriminal – od slučajevq Caneta Subotića i Miroslava Miškovića do predmeta „Azotara“ i „Luka Beograd“.

„Ljudi su provodili godinu ili više u pritvoru, suđenja su trajala deset godina, a optuženi na kraju oslobođeni. Država je plaćala ogromne odštete. I sada gledamo isti obrazac – bespotrebno pritvaranje i postupak bez realnog temelja“, napominje Gajić.

Primećuje i političku dimenziju slučaja:

„Nije nemoguće da je u projektu bilo korupcije, ali način na koji je Tužilaštvo krenulo ukazuje da je cilj pre svega da zadrže nadležnost nad predmetom – jer bez Momirovića i Vesića ne bi mogli da vode ovaj proces.“

Podvlači da tu nema nikakvog utemeljenja



„Sve je deo javašluka u pravosuđu. Optuženi će bespotrebno sedeti u pritvoru dok se ne promeni politika koja stoji iza ovog procesa“, zaključio je Gajić za NIN.

Autor: Pink.rs