U SUBOTICI DODELJEN SERTIFIKAT ZA STARE ZANATE Ogla Pugačova godinama šije kostime za scenske nastupe plesača- Ministarka Mesarović najavila novi konkurs za bespovratna sredstva za stare zanatlije

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede dodelila je danas sertifikat za umetničke zanate, koji je dobila Olga Pugačova, za ručno krojene i šivene scenske kostime.

Dodelom sertifikata ministarka je najavila i uskoro raspisivanje za novi konkurs za stare i umetničke zanate.

-Ministarstvo privrede je institucija koja dodeljuje sertifikate svima koji se bave starim umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti, naravno ako te uslove ispune u skladu sa kriterijumima. Imala sam tu čast da gospođi Olgi Pugačovoj danas svečano uručim sertifikat i da nakon toliko godina njenog rada, truda i inspiracije za sve ono što radi dodelim sertifikat. Imala sam priliku da upoznam divne dame i devojčice koje u plesnom studiju u okviru ove radionice se bave i plesom i tradicionalnim igrama i da se pre svega upoznam sa Olginim poslom, šivenje kostima- naglasila je Mesarović.

Ministarka je navela i da je Olga po struci koreograf, te da je šije kostime za plesače.

- Po osnovu sertifikata imaće neke poreske olakšice, ali i da učestvuje na konkursima koji objavljuje Ministarstvo privrede. Prošle godine preko 180 starih zanatlija smo podržali sa po 300.000 dinara bespovratnih sredstava. Uskoro nas očekuje raspisivanje tog konkursa ponovo- najavila je potpredsednica Vlade.

Autor: S.M.