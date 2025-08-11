'LICE NAJVEĆEG BESČAŠĆA' Mesarović o Bačulovu: Patološki lažov koji u nedostatku političkih ideja i argumenata vređa žene i napada decu političkih neistomišljenika (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na sramno ponašanje Miše Bačulova.

- Ovo je lice najvećeg besčašća i zla koje je Novi Sad video od uvođenja višestranačja. Ovo je političar na steroidima, jer mozga nema, a o moralu i poštenju da ne govorimo. Ovo je osoba koja u nedostatku pameti, obrazovanja, vaspitanja pokušava da u Novom Sadu uvede politiku mržnje, batinanja, laži, kleveta, vređanja i omalovažavanja žena i dece.

Ovo je patološki lažov koji u nedostatku političkih ideja i argumenata vređa žene i napada decu političkih neistomišljenika. Napadne li nam jedno dete, napao je svu našu decu! Ovo je Miša Bačulov! Zapamtite ovo lice jer ono je primer kako ne treba i u kom pravcu Srbija i naš Novi Sad nikada ne smeju da idu!

Autor: D.B.