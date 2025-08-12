'Ovo je lice najvećeg beščašća i zla!' Mesarović o Miši Bačulovu: Napadne li nam jedno dete, napao je svu našu decu

Zapamtite ovo lice jer ono je primer kako ne treba i u kom pravcu Srbija i naš Novi Sad nikada ne smeju da idu, rekla je ministarka privrede Adrijana Mesarović govoreći o Miši Bačulovu.

Ona je Bačulova okarakterisala kao "lice najvećeg beščašća i zla koje je Novi Sad video od uvođenja višestranačja".

- Ovo je političar na steroidima, jer mozga nema, a o moralu i poštenju da ne govorimo. Ovo je osoba koja u nedostatku pameti, obrazovanja, vaspitanja pokušava da u Novom Sadu uvede politiku mržnje, batinanja, laži, kleveta, vređanja i omalovažavanja žena i dece. Ovo je patološki lažov koji u nedostatku političkih ideja i argumenata vređa žene i napada decu političkih neistomišljenika. Napadne li nam jedno dete, napao je svu našu decu! Ovo je Miša Bačulov! Zapamtite ovo lice jer ono je primer kako ne treba i u kom pravcu Srbija i naš Novi Sad nikada ne smeju da idu! - navela je Mesarović u objavi na Instagramu.