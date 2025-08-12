AKTUELNO

Politika

'Ovo je lice najvećeg beščašća i zla!' Mesarović o Miši Bačulovu: Napadne li nam jedno dete, napao je svu našu decu

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/misa_ronin ||

Zapamtite ovo lice jer ono je primer kako ne treba i u kom pravcu Srbija i naš Novi Sad nikada ne smeju da idu, rekla je ministarka privrede Adrijana Mesarović govoreći o Miši Bačulovu.

Ona je Bačulova okarakterisala kao "lice najvećeg beščašća i zla koje je Novi Sad video od uvođenja višestranačja".

- Ovo je političar na steroidima, jer mozga nema, a o moralu i poštenju da ne govorimo. Ovo je osoba koja u nedostatku pameti, obrazovanja, vaspitanja pokušava da u Novom Sadu uvede politiku mržnje, batinanja, laži, kleveta, vređanja i omalovažavanja žena i dece. Ovo je patološki lažov koji u nedostatku političkih ideja i argumenata vređa žene i napada decu političkih neistomišljenika. Napadne li nam jedno dete, napao je svu našu decu! Ovo je Miša Bačulov! Zapamtite ovo lice jer ono je primer kako ne treba i u kom pravcu Srbija i naš Novi Sad nikada ne smeju da idu! - navela je Mesarović u objavi na Instagramu.

#Adrijana Mesarović

#Miša Bačulov

#Politika

#Srbija

#blokada

POVEZANE VESTI

Politika

'LICE NAJVEĆEG BESČAŠĆA' Mesarović o Bačulovu: Patološki lažov koji u nedostatku političkih ideja i argumenata vređa žene i napada decu političkih nei

Politika

Mesarović: Opozicija je ponovo pokazala pravo lice - bez empatije i odgovornosti

Politika

'ŽENE PREDUZETNICE PREDSTAVLJAJU VAŽAN STUB SRPSKE PRIVREDE' Ministarka Mesarović o konkretnim primerima kako podrška države donosi rezultate

Politika

'NE VIDIM DA IM JE USPEO POZIV NA GENERALNI ŠTRAJK' Ministarka Mesarović: Svi trgovinski lanci rade, privreda funkcioniše redovno

Politika

'GRAĐANI SU NAM DALI VELIKO POVERENJE' Mesarović: Čast je i obaveza raditi za sve njih i za našu Srbiju (FOTO)

Politika

Adrijana Mesarović: Naš najvažniji zadatak je da sačuvamo i odbranimo našu Srbiju od svih napada i spolja i iznutra