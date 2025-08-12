NERAD NEĆEMO PLAĆATI! Dejan Vuk Stanković za Pink: Plata samo za rad – politika tek nakon školskih obaveza

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da su, u razgovorima sa svim reprezentativnim sindikatima prosvete, na dobrom putu da početna plata u prosveti bude identična sa prosečnom platom u Srbiji.

"Projekcija za ovu godinu je da početna plata u prosveti bude 114.000, a projekcija je prosečne zarade u Srbiji 117.000 dinara. Kada govorimo o masi koja se izdvaja za visoko, srednje i osnovno obrazovanje potrebno nam je još sedam odsto da bi došli do toga što sindikati traže", rekao je Dejan Vuk Stanković u Novom jutru TV Pink.

Ocenio je da bi, ukoliko bi to postigli, u socijalno-ekonomskom smislu obezbedili prosvetne radnike i dali im odgovarajući status.

"Onda bi verovatno i privlačnost tih nastavničkih smerova na pojedinim fakultetima rasla. Mi radimo na tome, mi smo u kontaktu sa sindikatima", rekao ministar.

Veza između rada i zarade

Istakao je da će postojati veza između rada i zarade.

"Ko bude hteo da rizikuje sa svojim radnopravnim statusom, on može da ide u blokade. Mi nerad plaćati nećemo. Svako ko bude radio, dobiće svoju uvećanu platu, jer moram da podsetim da je prethodna vlada, kao i ona Vučevićeva, podigla plate prosvetnim radnicima i obećala da će država platiti 50 odsto samofinansirajućim studentima onoga što uplaćuju visokoškolskoj ustanovi", naglasio je Stanković.

Dodao je da se od toga nije odustalo i da postoje sredstva u budžetu za tako nešto.

"Kažu mi da nikad više novca nije bilo u prosveti""Mnogi su mi rekli, koji dugo vremena rade u prosveti, da nikada više novca nije bilo u prosveti", naveo je ministar.

Dodao je da svako može da se bavi političkim aktivnostima, kada završe obaveze kao profesor, nastavnik, asistent ili saradnik u bilo kojoj školi ili visokoškolskoj instituciji.

"Ali ovih osam sati na koje ste obavezani prema visokoškolskoj ustanovi ili prema srednjoškolskoj ili osnovnoškolskoj ustanovi ili predškolskoj ustanovi, da budete tu tada to vreme, kao i u svakoj drugoj profesiji, morate da ispunite svojim radom. Ne ide da ne rade profesori, da ne rade dekani, rektori i da očekuju da prime platu jednako kao ovi koji rade", istakao je Stanković.

O upisnom roku

Govoreći o prvom upisnom roku na Beogradski univerzitet na koji se ove godine upisalo 10.984 studenata, za razliku od prošle godine kada je bilo 11.522 studenata, Stanković je rekao da je 10 odsto manje studenata dokaz, ne može da bude statistička greška.

"To je dokaz da su ipak ovi događaji na univerzitetu, pre svega blokada nastave i blokada zgrada, uticali na to da mnogi mladi ljudi, mnogi mladi momci, devojke i njihove porodice, razmisle o upisu na Beogradski univerzitet", ocenio je Stanković.

On smatra da je ova godina, sa stanovišta regularne univerzitetske aktivnosti i obrazovnog procesa, izgubljena.

"Ovo sad što se radi je rešenje u iznudici. Onlajn nastava plus konsultativna nastava, onda jedna ubrzana dinamika ispitnih rokova, gde studenti moraju da postignu vrlo dobre rezultate za kratko vreme, što je vrlo teško imajući u vidu i pedagošku i psihološku dimenziju. Ove blokade su njih ubacile u stanje euforije, razbile regularno pohađanje škole, razbile neku disciplinu i samodisciplinu koja je trebalo da se stvori kod njih", rekao je ministar.

Kako je rekao, tako je kod značajnog dela studenata i profesora zavladala politička euforija koja je uticala na njihovu motivaciju na promenu fokusa.

"Imali smo jedan politizovan univerzitet koji je stvorio sliku kod budućih generacija da nema garancije da ćete u sledeću školsku godinu ući u regularnim okolnostima. Šta više, ni uprava univerziteta to nije nedvosmisleno ponudila kao svoje obećanje, kao svoju odgovornost i kao svoju obavezu, nego je prosto raspisan konkurs za novu školsku godinu", istakao je ministar.

Dodao je da je bilo dosta odlazaka na privatne fakultete, na fakultete u okruženju, a da je čak za 20 odsto skočilo interesovanje za univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

"Zato što je tamo bila nastava tokom čitave godine. Tamo nemate taj komfor da provodite obojenu revoluciju", ocenio je Stanković.

Autor: Dalibor Stankov