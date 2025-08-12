Kojčić o teroru nad Srbima na KiM: Cilj je da se sami povučemo, taj rukopis je već viđen (VIDEO)

Politički filozof Dragoljub Kojčić je govoreći o novom napadu na Srbe na Kosovu i Metohiji, ocenio da je cilj da se Srbi zastraše i sami se povuku.

- Ili u jednoj zajednici, u jednom društvu postoji sloboda ili postoji strah. Trećeg nema. Sloboda opredmećena kroz vladavinu prava, odgovornost onih koji su zaduženi za održavanje reda i mira, kao što je na KiM trebalo da bude KFOR, ali oni već skoro 15 godina izbegavaju da se realizuje Briselski sporazum i da se implementira Zajednica srpskih opština. Zašto? Ne bi mogli svakodnevno da uteruju strah ljudima - rekao je Kojčić.

Kako je objasnio, ZSO je jedna vrsta prelazne samouprave, ali u kojoj bi srpski narod živeo kao relativno slobodan narod.

- Nažalost, oni ovo koriste u dosluhu sa nekim od funkcionera KFOR-a da vrše teror i plaše srpski narod - istakao je Kojčić i dodao:

A zašto? Da bi se Srbi samo povukli i otišli. To nije samo na KiM, isti rukopis je viđen u Hrvatskoj. Isto je i sa pretnjama Dodiku, jer mogu da hapse Dodika i da mu uzmu mandat koji mu je dao narod, šta kažu obični građani

Kojčić je primetio da isti princip koriste i blokaderi koji uteruju građanima strah.

On je ukazao da je Srbija okužena zemljama koje su članice NATO.

- Gde je tu rizik? NATO nije politički potpuno homogena zajednica i uvek može da se nađe niko ko će da isprovocira Srbiju i da se onda drže člana 5 da je napad na jednu članicu, napad na NATO. Jel nam treba neka posebna mašta da ljudi iz Samopredeljenja pređu administrativnu liniju, kako bi krali, što se dešavalo i da Srbija reaguje - dodao je Kojčić.

Autor: S.M.