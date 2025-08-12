Eparhija budimljansko-nikšićka i verni narod: Na delu je medijski linč i selektivna primena zakona prema Mitropolitu Metodiju

Sveštenstvo, monaštvo i verni narod Eparhije budimljansko-nikšićke saopštili su da sa velikom zabrinutošću i protestom posmatraju kako, po njihovim rečima, državne institucije i deo medija vode politički progon protiv Mitropolita Metodija.

Posebno ističu da je reč o selektivnoj primeni zakona i atmosferi javnog linča.

U saopštenju eparhije navodi se da je Mitropolit Metodije još od decembra 2019. godine pod konstantnim pritiskom pojedinih centara moći koji, kako tvrde, prate svaki njegov korak i reč, pri čemu ne pokazuju volju da upoznaju suštinu njegovog delovanja.

– Na svim bogosluženjima on poziva na mir, ljubav, zajedništvo, solidarnost – jednom rečju, na istinu – poručuju iz eparhije.

Posebnu zabrinutost izazvala su dešavanja od 8. avgusta u selu Gornje Zaostro, kada je Mitropolit ponovo pozvan na informativni razgovor, više sveštenika privedeno, a dvojici vernika određen pritvor od 30 dana. U saopštenju se naglašava da je "neshvatljivo" što se, dok brojni predmeti za teška krivična dela zastarevaju, Mitropolit već drugi put u mesec dana poziva na saslušanje.

Iz Eparhije poručuju da je Srpska pravoslavna crkva decenijama izložena pritiscima, a da se u poslednje vreme to najjasnije vidi kroz medijsko targetiranje Mitropolita Metodija. Njegove izjave se, kako navode, "krivotvore, zlonamerno tumače, ili mu se pripisuju dela koja nisu ni učinjena".

Upozoravaju da se ovakvim postupanjem ozbiljno ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava, garantovana Ustavom Crne Gore, te pozivaju nadležne organe da postupaju nepristrasno, po zakonu, a ne „po diktatu i unapred pripremljenim medijskim presudama“.

Takođe se od tužilaštva i drugih nadležnih institucija zahteva da hitno reaguju i procesuiraju sve one koji su, putem medija i društvenih mreža, "stigmatizovali Mitropolita, sveštenstvo i vernike SPC i podsticali versku i nacionalnu mržnju".

U završnici saopštenja, sveštenstvo i verni narod pozivaju na mir i međusobno izmirenje:

– Sledujući pozivu Mitropolita Metodija, jednodušno pozivamo sve građane Crne Gore na bratoljublje i istinu, moleći se Svemilostivom Gospodu da svima podari duh ljubavi i blagorazumnosti – stoji u saopštenju Eparhije budimljansko-nikšićke.



Autor: Dalibor Stankov