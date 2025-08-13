'A ovaj insekt sa N1 baš znao da treba da ponese šlem' Jovanov o nasilju u Vrbasu, OVO je prvi primetio (FOTO)

Nasilni blokaderi sinoć su izazvali haos u Vrbasu, odakle su u programu uživo tajkunske N1 upućene i jezive pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Reporter ove televizije, u ruci je držao kamenicu i tako se uključio u program. Takođe, na glavi je imao šlem, kao da je unapred znao da će se protesti u Vrbasu pretvoriti u zastrašujuće nasilje u kom je, kako je otkrio direktor policije Dragan Vasiljević, povređeno čak 16 policajaca.

A da je novinar tajkunske N1 s razlogom poneo šlem, prvi je primetio šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

А овај инсект са Н1 баш знао да треба да понесе шлем? https://t.co/idXWgfTe9B — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 13. август 2025.

- A ovaj insekt sa N1 baš znao da treba da ponese šlem - upitao je Jovanov na društvenoj mreži X.

