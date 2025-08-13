Vučić poručio: Sa Prištinom se stvari moraju rešavati dijalogom, sve drugo bi bila katastrofa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se stvari sa Prištinom moraju rešavati dijalogom i razgovorom i istakao da bi svaki drugi način predstavljao katastrofu za sve.

Vučić je, tokom konferencije za medije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, a na pitanje da li je moguće do rešenja doći dijalogom dok Priština svakodnevno hapsi i osuđuje Srbe za navodne zločine, a zločini Albanaca nad Srbima poput onog na Bistrici prolaze nekažnjeno, kazao da drugi način sem dijaloga za rešavanje stvari ne postoji.

"Sve drugo je katastrofa za sve, tako da je dijalog jedino rešenje. Da li je to sada moguće, da li je to jednostavno? Ja nikada ne koristim ovakve prilike da vodim lične ratove ili ne znam šta, neću ni da pominjem druge, niti da izgovaram bilo čija imena. Nadam se da će i drugi želeti da kroz razgovore, dijalog, uvažavajući tuđe stavove i drugačije stavove, dođemo do određenih rešenja", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, to je neophodan uslov za novi napredak u odnosima u regionu.

Kako je rekao, Srbija će dati sve od sebe da to tako i bude.

pročitajte još VUČIĆ NA PITANJE AUSTRIJSKIH MEDIJA O PROTESTIMA Nijedan skup nije prijavljen, u zemljama EU mnogo manje nasilni protesti imaju nasilan odgovor

Autor: Pink.rs