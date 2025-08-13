AKTUELNO

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA BRANKU LAZIĆ: Ovo je svesni pokušaj ubistva i brutalni napad na slobodu medija.

Izvor: Pink.rs

Novinarka Informer Branka Lazić napadnuta je večeras u Novom Sadu, kada su je blokaderi nasilnici pogodili kamenom u glavu.

Asocijacija novinara Srbije oglasila se ovim povodom i najoštrije osudila nasilje nad novinarima:

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje kukavički napad na novinarku Branku Lazić, koju su u Novom Sadu blokaderski nasilnici pogodili kamenom u glavu tokom rada.

Ovo je svesni pokušaj ubistva i brutalni napad na slobodu medija. Zahtevamo hitnu identifikaciju, hapšenje i maksimalne zakonske kazne za počinioce. Svako odlaganje znači saučesništvo.

Novinari u Srbiji neće biti mete – dosta je nasilja!

Autor: Iva Besarabić

#ANS

#Branka Lazić

#Napad

#blokaderi

#protesti

