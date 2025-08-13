Ovo je bio VIŠESTRUKI POKUŠAJ UBISTVA! Vučić o nasilju blokadera u Novom Sadu: Ovo Srbija još nije videla!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom haosa koji su večeras napravili blokadari.

- Večeras je teško veče za građane Srbije, i ono što je važno je da smo zahvaljujući građana uspeli da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do pre nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povređeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda — u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda. A napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmenično - rekao je Vučić.

Kako je istakao, blokaderi su koristili raznovrsna oružja i oruđa.

Postaraćemo se da svi budu privedeni. Miloš Vučević je u Novom Sadu, jer neće dozvoliti nasilje i povređivanje ljude. Imamo i pripadnike Kobri u Novom Sadu, petorica su povređena, napadnuti su motkama i kamenicima. Ti ljudi plivaju u krvi u Novom Sadu, a nikoga nisu dirali. Večeras je izvršen, iako je bilo malo ljudi, u Subotici 90, a napadali su 1.080 ljudi, desetostruko manje ih je bilo nego onih koji su branili. U Šidu preko 50, u Mitrovici sličan odnos, kao i u mnogim drugim mestima

- Ponosan sam na policajce koji su izdržali teške udare, koji su se uzdržavali od reakcija. Ima 16 povređenih policajaca, dvojica sa teškim povredama. Jednom je polomljena vilica, drugi ima povrede grudnog koša. Blokaderi nigde nisu napadnuti, oni su išli da napadaju one koji drugačije misle. I nije nam problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promene žele, ali ne možemo razgovarati sa ljudima koji misle da je rešenje da nekome ugroze život! Ovo je višestruki pokušaj ubistva što su uradili večeras - rekao je Vučić.

Dodao je da je pokušao da dobije nekog od tužilaca, ali se verovatno "brčkaju" na moru, ili spavaju.

Ovo nasilje u Novom Sadu još nije viđeno u Srbiji. Vratili su se sa motkama da napadaju. Mi vojsku nismo ni pomišljali da izvodimo, građanskog rata neće biti. Pokazuju očaj jer ih je manje i manje i znaju da nisu uspeli! I, ja ih pozivam da sednu da razgovaraju, ali ne možemo na to da računamo više, jer to možete samo sa zrelim ljudima. Preduzimamo mere, i čistimo ulice Beograda, uskoro i Novog Sada, uskoro u svim gradovima

Danas je umrla Smilja Panića, majka Marka Panića, dodao je.

- Država je dovoljno snažna, uvek sam se trudio da izbegnemo upotrebu sile. Večeras su neki pomislili da mogu da ubijaju ljude, biće strogo sankcionisani, a znaćemo i onima spolja da kažemo da u tome nisu uspeli - podvukao je Vučić.