KONTEJNER REVOLUCIONARI DIVLJALI U BEOGRADU Ostrvili se na njih pa pravili haos i smeće (VIDEO)

Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK

Nasilni blokaderi divljali su sinoć po Srbiji. Oni su sinoć izvršili teroristički napad na policiju na Novom Beogradu, a napali su i policiju u Novom Sadu.

Tamo je bilo više povređenih.

Pravili su haos i na ulicama Beograda, prevrtali kontejnere i ostavljali haos za sobom.

Pogledajte prizore iz prestonice:

Podsetimo, predsednik Vučić najavio je sinoć hapšenja nasilnika. On je poručio sinoć da će svi odgovorni za nasilne incidente biti privedeni "poznaniju prava", naglasivši da za batinaše, huligane i nasilnike neće biti milosti.

Autor: A.A.

