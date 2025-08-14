KONTEJNER REVOLUCIONARI DIVLJALI U BEOGRADU Ostrvili se na njih pa pravili haos i smeće (VIDEO)

Nasilni blokaderi divljali su sinoć po Srbiji. Oni su sinoć izvršili teroristički napad na policiju na Novom Beogradu, a napali su i policiju u Novom Sadu.
Tamo je bilo više povređenih.
Pravili su haos i na ulicama Beograda, prevrtali kontejnere i ostavljali haos za sobom.
Pogledajte prizore iz prestonice:
14. август 2025.
Podsetimo, predsednik Vučić najavio je sinoć hapšenja nasilnika. On je poručio sinoć da će svi odgovorni za nasilne incidente biti privedeni "poznaniju prava", naglasivši da za batinaše, huligane i nasilnike neće biti milosti.
Autor: A.A.