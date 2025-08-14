Barac: Cilj napada na prostorije SNS da se unese nemir u društvo

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je danas da napadi na prostorije Srpske napredne stranke prethodnih dana nisu bili spontani, već da su bili vrlo usaglašeni i konstantni sa ciljem da se unese nemir u društvo.

Barac je rekao da napadači na prostorije vladajuće stranke ne artikulišu politiku i da, samim tim, ne predstavljaju politički faktor.

"Važno je da kažemo da mi ovde nemamo dve strane. Mi imamo ovde ljude koji pripadaju političkoj stranci i koji su u prostorijama koje služe upravo za to da se artikuliše neka politička misao ili da se kreira neka konkretna politika. Sa druge strane imate pojedince koji su vrlo usaglašeni u vremenu, koji su vrlo usaglašeni u sadržaju i koji su vrlo konstantni u svojim napadima da bi neko pomislio da su spontani. Oni napadaju prostorije i napadaju te ljude, a ne artikulišu politiku i ne predstavljaju jedan politički faktor, već predstavljaju faktor koji želi da unese nemir", ocenio je Barac za Tanjug.

Prema njegovim rečima, kada se sagledaju činjenice, opravdano je postaviti pitanje da li protesti i blokade predstavljaju deo političke borbe ili deo razgradnje države.

"Svako ko pogleda snimke vidi da je situacija bila vrlo alarmantna. To su uznemirujući snimci za koje mislim da imaju za cilj da celokupno društvo bude uznemireno i da bude u strahu, a kada ste u strahu nemate promišljene poteze, već se dešavaju incidenti i stvari koje mogu dodatno da prodube krizu", objasnio je on.

Barac je izrazio uverenje da je rešenje za izlazak iz aktuelne društvene krize politički razgovor potkrepljen argumentima u okviru institucija.

"U ovom trenutku mislim da je izlaz iz ovakvog podeljenog društva da se razgovara politički, argumentima i u institucijama. Da se ostavi politika nasilja, da se ostavi politika blokada, sukoba, napada na ulicama, što je postalo dominantan izraz tih političkih neistomišljenika koji misle da je borba na ulici deo političkog folklora, a nije jer predstavlja zloupotrebu politike", objasnio je.

Kako je rekao, jedno od rešenja za izlazak iz krize u društvu jesu izbori, ali je iz državnog ugla važno da se sagleda u kom trenutku će oni biti raspisani.

"Izbori jesu rešenje, ali iz državnog ugla je važno u kom trenutku će biti raspisani, jer iz državnog ugla je važno da država ekonomski pripremi za to, da se bezbednosno pripremi za to, a ne da to bude još jedan idealan povod za sve one koji žele da trenutno oslabe Srbiju i srpski narod", naglasio je Barac.

On je dodao da je pitanje koliko će zbog trenutne društvene krize Srbija biti spremna da pravovremeno odgovori na geopolitičke promene koje će, kako je rekao, izazvati sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

"Naravno da je bilo pitanje trenutka kada će velike sile da se dogovore, da li je to danas ili će biti, to je izvesno, a ono što nakon toga sledi jeste pregrupisavanje, prestrojavanje i gledanje ko koliko dobija u tom celom procesu. Pitanje je gde je tu Srbija, da li Srbija sada može pravovremeno da odgovori na te geopolitičke izazove i prestrojavanje, ako je zaokupljena svojim unutrašnjim političkim borbama", rekao je Barac.

Autor: Pink.rs